No Norte do ES

Motorista bêbada e sem habilitação atropela família em São Mateus

Pai, mãe e filhos estavam sentados à mesa de uma sorveteria quando foram atingidos pelo veículo, em Guriri, na noite de sábado (15)

Thaiz Lepaus Repórter / [email protected]

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 14:50

Cinco pessoas de uma mesma família foram atropeladas enquanto tomavam sorvete na noite de sábado (15) no bairro de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Imagens de câmeras de videomonitoramento mostram quando a motorista perde o controle do carro, ao estacionar, e atinge as vítimas, que estavam na mesa de uma sorveteria, colocada na via próxima à calçada.

Ao chegar ao local da ocorrência, a Polícia Militar constatou que a motorista possuía somente a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria A, que dá a permissão para conduzir motos, não tendo autorização, portanto, para dirigir carros. Ainda segundo a PM, a mulher teria admitido o consumo de bebida alcoólica. Ela, então, foi submetida ao teste de etilômetro, que identifica a presença de álcool no organismo, e o resultado deu positivo.

Após o acidente, equipes do Samu prestaram socorro às vítimas: um homem de 37 anos, uma mulher de 35 anos, uma adolescente de 13 anos, uma criança de 6 anos e outra de 4 anos de idade. Além da família, outra mulher de 34 anos, não identificada, também foi socorrida, segundo a PM. Todos foram levados ao Hospital Roberto Silvares, também em São Mateus.

A motorista foi conduzida para a Delegacia Regional do município. A Polícia Civil foi demandada a respeito da ocorrência, mas não houve retorno.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta