Polícia Civil identifica motociclista que empinou moto e matou idoso na Serra

A Polícia Civil já identificou o motociclista que atingiu um casal de idosos enquanto dava um "grau" — empinando a moto levantando a roda dianteira no chão — ao pilotar na noite de segunda-feira (17), em Porto Canoa, na Serra. José Geraldo Torres, de 82 anos, acabou morrendo. Após o acidente, o condutor do veículo fugiu sem prestar socorro.

Segundo a corporação, as investigações estão sendo conduzidas pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) e todas as providências legais estão sendo tomadas.

“A unidade já identificou o motociclista, realizou diligências preliminares, está ouvindo testemunhas e seguirá adotando todas as medidas necessárias para esclarecer plenamente a dinâmica do fato e responsabilização dos envolvidos. Outros detalhes não serão divulgados para não prejudicar o andamento das investigações”, informou a PC.