Banhista é atacado por piranhas na Lagoa Juparanã em Linhares

Após seguidos casos na Lagoa Nova, outra bastante frequentada na cidade, um novo caso foi registrado no município, desta vez na maior lagoa de água doce do Brasil

Luana Luiza Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 18:21

Banhista foi mordido no pé e precisou de atendimento ao sair da Lagoa Jurapanã Crédito: Leitor/A Gazeta

Um novo ataque de piranhas a banhistas foi registrado em Linhares, na região Norte do Espírito Santo, desta vez na Lagoa Juparanã, maior em volume de água doce do Brasil. O caso ocorreu nesta terça-feira (13), quando um frequentador foi mordido no pé. A ocorrência aconteceu poucos dias após diversos casos serem registrados na Lagoa Nova, também no município, resultando até em uma vistoria e adoção de medidas para evitar novos registros do tipo. Vale destacar que as lagoas não são interligadas.

Em conversa com a produtora Thaiz Lepauz, da TV Gazeta, a administração da lagoa disse que o ataque aconteceu em um canto do local e pode ter sido provocado por restos de comida jogados na água. A responsável informou ainda que casos desse tipo são raros na região, que placas estão sendo confeccionadas para informar os banhistas acerca do risco de piranhas e que também está sendo avaliada a possibilidade de fechamento do local após o ocorrido.

Em nota, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou que a área é de propriedade particular, mas que equipes técnicas farão uma vistoria nesta quarta-feira (14) para orientar o proprietário sobre medidas preventivas, como a instalação de redes de proteção nos pontos usados para banho.

A secretaria alertou ainda que, neste período do ano, espécies como a piranha estão em fase de piracema, período reprodutivo caracterizado por maior movimentação e comportamento mais defensivo. A orientação é evitar banho em locais não sinalizados e comunicar situações de risco aos órgãos competentes.

