Banhista é atacado por piranhas na Lagoa Juparanã em Linhares

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 18:21
Um novo ataque de piranhas a banhistas foi registrado em Linhares, na região Norte do Espírito Santo, desta vez na Lagoa Juparanã, maior em volume de água doce do Brasil. O caso ocorreu nesta terça-feira (13), quando um frequentador foi mordido no pé. A ocorrência aconteceu poucos dias após diversos casos serem registrados na Lagoa Nova, também no município, resultando até em uma vistoria e adoção de medidas para evitar novos registros do tipo. Vale destacar que as lagoas não são interligadas.
Em conversa com a produtora Thaiz Lepauz, da TV Gazeta, a administração da lagoa disse que o ataque aconteceu em um canto do local e pode ter sido provocado por restos de comida jogados na água. A responsável informou ainda que casos desse tipo são raros na região, que placas estão sendo confeccionadas para informar os banhistas acerca do risco de piranhas e que também está sendo avaliada a possibilidade de fechamento do local após o ocorrido.
Em nota, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou que a área é de propriedade particular, mas que equipes técnicas farão uma vistoria nesta quarta-feira (14) para orientar o proprietário sobre medidas preventivas, como a instalação de redes de proteção nos pontos usados para banho.
A secretaria alertou ainda que, neste período do ano, espécies como a piranha estão em fase de piracema, período reprodutivo caracterizado por maior movimentação e comportamento mais defensivo. A orientação é evitar banho em locais não sinalizados e comunicar situações de risco aos órgãos competentes.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o