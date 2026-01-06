Home
Ataques de piranhas assustam banhistas e frequentadores de lagoa em Linhares

Os casos foram registrados entre os dias 21 de dezembro e 2 de janeiro; vistoria na Lagoa Nova comprovou a presença da espécie

Imagem de perfil de Luana Luiza

Luana Luiza

Repórter / [email protected]

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 18:36

Os ataques foram registrados entre os dias 21 de dezembro e 2 de janeiro; a área será delimitada para evitar novos ataques
Faxineira alega ter tido o dedo do pé mordido por piranhas na Lagoa Nova, em Linhares Crédito: Montagem | Leitor A Gazeta

Alguns banhistas e frequentadores que passaram pela Lagoa Nova em Linhares, na região Norte do Espírito Santo, no período entre o Natal e Ano Novo, não tiveram uma experiência tão agradável. Diversas pessoas relataram ter sido mordidas por piranhas. Segundo os relatos, os ataques teriam ocorrido em trechos onde a água chegava entre a cintura e o peito.

Em entrevista a repórter Luciany Oliveira, da TV Gazeta, uma das vítimas, a faxineira Juliana Aparecida Silva, relatou que, cerca de 15 minutos após entrar na água, foi mordida pelo animal.

Eu estava nadando, flutuando, quando senti o peixe mordendo. Aí tirei o pé da água e saí da lagoa. Na hora, percebi que estava pingando sangue

Juliana Aparecida Silva

Faxineira

Período reprodutivo

De acordo com o biólogo Elber Reis, os banhistas precisam redobrar a atenção em lagoas até fevereiro, quando é geralmente encerra o período de piracema, época de grande reprodução de peixes, inclusive da espécie. A orientação dos especialistas é não entrar na água com alimentos nem deixar restos no local, já que isso pode atrair os peixes e fazê-los retornar com frequência.

O proprietário da área afirmou não ter recebido notificações formais sobre ataques e acredita que os ferimentos possam ter sido causados por objetos cortantes, como tampas de garrafa, mas garantiu que a situação será monitorada.

19/03/2020 - ES - Linhares - Especial Lagoas - Lagoa Nova - São Rafael
Frequentadores da Lagoa Nova, em Linhares, relatam ataques de piranhas no local Crédito: Leonardo Goliver

Com o grande número de registros, uma vistoria foi realizada na terça-feira (6) e confirmou a presença das piranhas no local. Para reduzir riscos e evitar a aproximação do animal, a área será delimitada e os banhistas receberão orientações no local.

