Secretaria do ES vai exonerar servidora autuada por embriaguez após acidente com carro oficial

Acidente no balneário de São Mateus envolveu cinco veículos e deixou pai e filho feridos; Secretaria Estadual das Mulheres abriu um processo administrativo para apurar o caso

Luana Luiza Repórter / [email protected]

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 16:45

A servidora pública estadual Tatiana de Souza Simplicio Gava, de 44 anos, será exonerada do cargo que exercia na Secretaria Estadual das Mulheres após se envolver em um acidente de trânsito e dirigir sob efeito de álcool. A colisão aconteceu na noite do dia 1º de janeiro no balneário de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, e envolveu cinco veículos, deixando duas pessoas, pai e filho, feridos. De acordo com a pasta, a exoneração será publicada no Diário Oficial nesta quarta-feira (7).

Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu quando um Fiat Cronos dirigido por Tatiana e um Nissan Kicks colidiram de frente em uma via de mão dupla. Com o impacto, carro dela perdeu o controle, bateu em um Jeep Compass e ainda atingiu outros dois carros que estavam estacionados – Ford Ka e um Nissan Sentra. O motorista do primeiro veículo atingido sofreu ferimentos leves, enquanto o filho dele precisou ser socorrido e levado para o Hospital Roberto Silvares.

Veículo oficial

A pasta confirmou que a servidora utilizava o veículo oficial no momento da batida. Ela foi autuada em flagrante por embriaguez ao volante e liberada para responder em liberdade após pagar fiança.



Em nota, a Secretaria Estadual das Mulheres informou que foi oficialmente comunicada do caso no dia 5 de janeiro e instaurou um processo administrativo interno para apuração dos fatos. A exoneração da servidora será publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (7).

A reportagem tentou contato com Tatiana por meio de ligações e mensagem, mas até a publicação dessa matéria não houve resposta. O espaço segue aberto para uma manifestação.

