Home
>
Polícia
>
Secretaria do ES vai exonerar servidora autuada por embriaguez após acidente com carro oficial

Secretaria do ES vai exonerar servidora autuada por embriaguez após acidente com carro oficial

Acidente no balneário de São Mateus envolveu cinco veículos e deixou pai e filho feridos; Secretaria Estadual das Mulheres abriu um processo administrativo para apurar o caso

Imagem de perfil de Luana Luiza

Luana Luiza

Repórter / [email protected]

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 16:45

A servidora pública estadual Tatiana de Souza Simplicio Gava, de 44 anos, será exonerada do cargo que exercia na Secretaria Estadual das Mulheres após se envolver em um acidente de trânsito e dirigir sob efeito de álcool. A colisão aconteceu na noite do dia 1º de janeiro no balneário de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, e envolveu cinco veículos, deixando duas pessoas, pai e filho, feridos. De acordo com a pasta, a exoneração será publicada no Diário Oficial nesta quarta-feira (7).

Recomendado para você

Imóvel foi localizado após rastreamento de um aparelho furtado; o suspeito fugiu para uma área de brejo ao notar a presença dos militares

Denúncia de furto acaba em descoberta de desmanche de celular em São Mateus

Acidente no balneário de São Mateus envolveu cinco veículos e deixou pai e filho feridos; Secretaria Estadual das Mulheres abriu um processo administrativo para apurar o caso

Secretaria do ES vai exonerar servidora autuada por embriaguez após acidente com carro oficial

Caso aconteceu no bairro Campo Belo; vítimas foram atingidas na perna e encaminhadas pelo Samu/192 a um hospital

Motociclista de app e passageiro são baleados em tentativa de assalto em Cariacica

Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu quando um Fiat Cronos dirigido por Tatiana e um Nissan Kicks colidiram de frente em uma via de mão dupla. Com o impacto, carro dela perdeu o controle, bateu em um Jeep Compass e ainda atingiu outros dois carros que estavam estacionados – Ford Ka e um Nissan Sentra. O motorista do primeiro veículo atingido sofreu ferimentos leves, enquanto o filho dele precisou ser socorrido e levado para o Hospital Roberto Silvares.

Veículo oficial

A pasta confirmou que a servidora utilizava o veículo oficial no momento da batida. Ela foi autuada em flagrante por embriaguez ao volante e liberada para responder em liberdade após pagar fiança.

Em nota, a Secretaria Estadual das Mulheres informou que foi oficialmente comunicada do caso no dia 5 de janeiro e instaurou um processo administrativo interno para apuração dos fatos. A exoneração da servidora será publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (7). 

A reportagem tentou contato com Tatiana por meio de ligações e mensagem, mas até a publicação dessa matéria não houve resposta. O espaço segue aberto para uma manifestação.

Leia mais

Imagem - Caminhonete cai de ponte após acidente com caminhão na BR 262 em Ibatiba

Caminhonete cai de ponte após acidente com caminhão na BR 262 em Ibatiba

Imagem - Motociclista de app e passageiro são baleados em tentativa de assalto em Cariacica

Motociclista de app e passageiro são baleados em tentativa de assalto em Cariacica

Imagem - Ferrovia do ES é desbloqueada após reintegração determinada pela Justiça

Ferrovia do ES é desbloqueada após reintegração determinada pela Justiça

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

guriri Investigação Secretaria das Mulheres

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais