Caminhonete cai de ponte após acidente com caminhão na BR 262 em Ibatiba
Uma caminhonete caiu de uma ponte após um acidente na BR 262 em Ibatiba, no Caparaó do Espírito Santo, nesta terça-feira (6). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo tentou realizar uma ultrapassagem em local proibido, porém outro carro vinha no sentido contrário. Ao tentar retornar para a faixa, houve a batida com um caminhão, o que resultou na queda.
Ainda segundo a PRF, uma mulher de 47 anos ficou gravemente ferida e foi levada para o Hospital Estadual de Urgência Emergência, em Vitória. Os outros envolvidos estão estáveis. O Corpo de Bombeiros foi acionado e disse que a ocorrência está em andamento.