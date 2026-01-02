Acidente envolvendo cinco carros deixa pai e filho feridos em Guriri

A motorista foi encaminha à Delegacia Regional de São Mateus Crédito: Polícia Militar

Um acidente envolvendo cinco veículos deixou pai e filho feridos na noite de quinta-feira (1º) na Rua Mucuri, no balneário de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, a batida começou quando um Cronos e um Kicks colidiram de frente na via que tem mão dupla.

Com o impacto, o Cronos perdeu o controle, bateu em um Compass e ainda atingiu dois carros que estavam estacionados, um Ka e um Sentra. O motorista do Kicks sofreu ferimentos leves, enquanto o filho dele foi socorrido e levado para o Hospital Roberto Silvares. O nome e a idade das vítimas não foram divulgados.