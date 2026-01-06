Esposa grávida procura por marido que desapareceu ao deixar prisão no ES

Josiel da Silva Pinto, de 44 anos, desapareceu na Grande Vitória após ser solto Crédito: Arquivo pessoal

Um homem desapareceu após deixar a prisão na última sexta-feira (2), na região da Grande Vitória. Josiel da Silva Pinto, de 44 anos, mora com a esposa no distrito de Celina, em Alegre, no Sul do Espírito Santo, e o casal espera pelo primeiro filho. A companheira dele, Vanessa Ramos, contou que o marido teria ido até a cidade de Iúna para trabalhar com obras de asfaltamento. No entanto, na quinta-feira (1°), ele teria se envolvido em uma briga e acabou preso em seguida.

Josiel foi levado para uma unidade do sistema prisional em Viana e, segundo a Secretaria Estadual de Justiça, teve alvará de soltura expedido pela Justiça na sexta-feira (2). Desde então, ele não entrou em contato com os familiares ou foi localizado. A irmã, que mora em Cariacica, registrou um boletim de ocorrência nesta terça-feira (6), na delegacia da cidade.