Denúncia de furto acaba em descoberta de desmanche de celular em São Mateus
Uma casa usada como ponto de desmanche de celulares foi descoberta pela Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (05), no bairro Vila Nova, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A ação ocorreu após uma mulher procurar o batalhão relatando o furto do aparelho e informar que a localização indicava o endereço. Segundo a PM, assim que a equipe chegou ao local, um homem foi visto desmontando um telefone e fugiu para uma área de brejo ao notar a presença dos militares.
Dentro da casa foram encontrados diversos aparelhos desmontados e ferramentas, confirmando o uso do imóvel para o desmanche. O celular da vítima foi recuperado e devolvido. O restante do material acabou apreendido e encaminhado à Delegacia Regional de São Mateus. A Polícia Civil informou que ninguém foi detido e investiga o caso.