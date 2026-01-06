Denúncia de furto acaba em descoberta de desmanche de celular em São Mateus

Uma casa usada como ponto de desmanche de celulares foi descoberta pela Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (05), no bairro Vila Nova, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A ação ocorreu após uma mulher procurar o batalhão relatando o furto do aparelho e informar que a localização indicava o endereço. Segundo a PM, assim que a equipe chegou ao local, um homem foi visto desmontando um telefone e fugiu para uma área de brejo ao notar a presença dos militares.