Dupla é detida após furtar bicicleta elétrica em garagem de prédio em Vila Velha

Dois homens foram detidos após furtarem uma bicicleta elétrica dentro da garagem de um prédio residencial no bairro Itapuã, em Vila Velha, na madrugada desta quinta-feira (22). Uma câmera de videomonitoramento do local registrou que os criminosos arrancaram o cadeado e, em questão de minutos, saíram do prédio carregando o veículo. (Veja o vídeo acima)

A Guarda Municipal foi acionada pelo dono, que informou que o sistema de rastreamento indicava que a bicicleta estava em um terreno baldio — ocupado por moradores em situação de rua — do bairro Praia de Itaparica, no mesmo município. Ao chegarem ao local, os agentes a encontraram em posse de duas pessoas, que acabaram detidas e conduzidas à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.