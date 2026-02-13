Médico envenenado no ES: MP rastreia compras feitas com dinheiro de vítima

Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

Levantamento realizado pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) está identificando o destino de recursos da conta de um médico de 90 anos que foi envenenado com arsênio.



A suspeita é de que a motivação do crime seria para esconder o desvio de cerca de R$ 600 mil.

Um dos pagamentos encontrados, por exemplo, foi destinado a uma loja de lingeries localizada na Praia do Canto. Notas fiscais anexadas ao processo indicam que foram gastos R$ 1.278 com a compra de pijamas.

Uma funcionária que era responsável pela administração do local, Bruna Garcia Barbosa Marinho, se tornou ré pelo crime após o Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória aceitar a denúncia do MP por tentativa de homicídio.

No texto judicial é citado que há “fortes indícios” de que ela teria se apropriado de “vultosas quantias da vítima”, e que a conduta está ligada ao crime contra o médico.

A vítima tinha uma clínica cardiológica na Praia do Canto, em Vitória. Ela foi fechada no ano passado, após mais de três décadas de atendimento, com o comprometimento da saúde do profissional.

O envenenamento foi confirmado em laudo de toxicologia forense, a partir de análise do cabelo do médico, e integra o processo.

O advogado de Bruna, James Gouvea Freias, assinalou que sua cliente não tem nenhuma relação com a tentativa de homicídio.

“Trata-se de acusação injusta porque ela não cometeu nenhum crime e isto será provado no curso do processo”.

Prisão

Bruna é acusada de tentativa de homicídio por motivo torpe, com uso de veneno, de forma a impedir a defesa da vítima. E segundo a denúncia do MP, o crime praticado contra um idoso teve o objetivo de assegurar a impunidade ou vantagem de outro crime.

Por decisão da 1ª Vara Criminal de Vitória, responsável pelo Tribunal do Júri, ela segue presa no Presídio Feminino de Tucum, em Cariacica.

Na decisão é dito que a gravidade do caso, a forma como o crime foi praticado e a motivação impedem a concessão de medidas alternativas à prisão para Bruna.

A Gazeta integra o Saiba mais