Autor de morte por ‘justiçamento’ e mais 6 são presos em operações no ES

Sete pessoas foram presas até o início da tarde desta sexta-feira (13) em operações realizadas pela Polícia Civil nas cidades de Cariacica, Serra, Viana e Vila Velha.



Foram detidos integrantes de facções criminosas e homicidas. Entre eles o autor de um assassinato com “justiçamento” - ação do tribunal do tráfico -, e outro de um duplo assassinato. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão.



Em Vila Velha as atenções se concentraram nas regiões que foram alvo de ataques motivados pela guerra entre as facções criminosas TCP e PCV. Conflitos que resultaram em homicídios e tentativas em bairros como Ulisses Guimarães, Vinte e Três de Maio, Barramares e Normília da Cunha.

Segundo o delegado Fabrício Dutra, chefe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), houve um esforço concentrado das delegacias destas cidades no período da véspera do carnaval, época em que ocorre aumento no número de homicídios.

“As equipes conseguiram realizar prisões qualificadas e importantes no cenário da criminalidade”, destaca.

No primeiro mês do ano o Estado voltou a registrar aumento no número de homicídios dolosos. Foram 88 em janeiro, contra 72 de dezembro do ano passado. Uma estatística, segundo o delegado Fabrício Dutra, que sofreu influência dos homicídios ocorridos na Serra.

"Foram crimes de proximidade, decorrentes de brigas, discussões, desentendimentos, e que não guardam relação com o tráfico de drogas", explica.

Confira o balanço das ações por cidade:

CARIACICA

Prisão de três pessoas, incluindo a principal liderança da facção local, com mandados de prisão preventiva da 4ª Vara de Criminal de Cariacica/ES (Tribunal do Júri)

Ação foi em Vila Independência, na região do “Morro dos Gamas”

VIANA

Preso um homem de 27 anos apontado como liderança da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), com atuação na região de Rio Marinho e no chamado “Beco do Aranha”, em Castelo Branco, Cariacica. Ele está envolvido em um homicídio com “justiçamento”, no contexto das facções, iniciado em Castelo Branco, Cariacica, e finalizado na localidade conhecida como Tanque, zona rural de Viana. O caso aconteceu em outubro do ano passado

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão domiciliar nos bairros Itapemirim e Castelo Branco, em Cariacica. Um deles na casa do detido

SERRA

Operação aconteceu em Nova Almeida, na Serra e em Porto Novo, Cariacica, onde houve o cumprimento de mandados de prisão temporária e busca e apreensão

O alvo foram os acusados por um duplo homicídio em outubro do ano passado, e outro no mesmo dia ocorrido no bairro Maringá

Foi preso um homem de 32 anos, braço armado do TCP, envolvido em vários homicídios na Serra. E outros dois de 27 e 22 anos.

VILA VELHA

Operação visava cumprir sete mandados de prisão contra investigados por crimes de tráfico de drogas e homicídio na Região V de Vila Velha, nos bairros de Barramares, Morada da Barra, Jabaeté, Ulisses Guimarães e Vinte e Três de Maio, áreas impactadas por ataques das facções TCP e Primeiro Comando de Vitória (PCV)

Os criminosos procurados não foram localizados. Foram realizadas investigações para elucidar os últimos homicídios ocorridos nas localidades.

Além das DHPPs das cidades, houve a atuação da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) e do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP – SIPLAN).

