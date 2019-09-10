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Dúvida cruel

Lavar cabelo depois da academia: shampoo seco, oleosidade e truques

Vilão dos fios é a umidade que pode causar danos; dica é conhecer o próprio cabelo para decidir se vai - ou não - lavar as madeixas sempre que for à academia ou após exercício físico
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

10 set 2019 às 19:47

Publicado em 10 de Setembro de 2019 às 19:47

Crédito: Freepik
Lavar - ou não - o cabelo depois da academia é uma dúvida que se perpetua por gerações ao longo dos milênios desde que se fez o planeta. Mas a questão pode estar perto de ser resolvida. Brincadeiras à parte, esse é mesmo um tema muito discutido, já que submeter os fios ao suor acaba deixando um aspecto de oleoso, meio sujo, que está longe de agradar alguém. 
O fato é que o suor não é inimigo do cabelo, como pode parecer. "O que acontece é que durante o treino o couro cabeludo transpira. O suor tem sal e gordura produzida pela pele, causa acúmulo de sujeira na raiz e pode até ocasionar queda", diz o tricologista Carlos Henrique Camilo, em entrevista à revista Quem. 
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Para a publicação, o expert em cabelos também destacou que cada tipo de cabelo requer um cuidado diferente, então é importante manter uma rotina equilibrada de cuidados com as madeixas independentemente do exercício físico. 
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Cabelos oleosos, por exemplo, precisam ser mais lavados do que os secos. O mesmo acontece com cabelos crespos e cacheados, que dispensam a necessidade de tantas lavagens por semana. 
AFINAL, LAVAR OU NÃO O CABELO APÓS SUAR?
O que mais incomoda é o aspecto gorduroso e oleoso que fica nos fios após a academia. No entanto, não tem problema deixar de lavar o cabelo depois de suar assim. Segundo o tricologista, é só deixar o suor secar por completo. Isso porque o que prejudica os fios é deixá-los molhados ou úmidos por muito tempo. 
O especialista ainda faz um alerta sobre shampoos a seco à Quem e declara: “É indicado lavar os cabelos em dias alternados ou o uso de um shampoo seco, para amenizar a oleosidade dos fios e do couro cabeludo e retirar a umidade. Vale ressaltar que o shampoo seco não remove os resíduos do couro cabeludo o que pode acabar prejudicando o cabelo”. 

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