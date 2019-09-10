Lavar cabelo depois da academia: shampoo seco, oleosidade e truques

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cabelo depois da academia é uma dúvida que se perpetua por gerações ao longo dos milênios desde que se fez o planeta. Mas a questão pode estar perto de ser resolvida. Brincadeiras à parte, esse é mesmo um tema muito discutido, já que submeter os fios ao oleoso, meio sujo, que está longe de agradar alguém. Lavar - ou não - oé uma dúvida que se perpetua por gerações ao longo dos milênios desde que se fez o planeta. Mas a questão pode estar perto de ser resolvida. Brincadeiras à parte, esse é mesmo um tema muito discutido, já que submeter os fios ao suor acaba deixando um aspecto de, que está longe de agradar alguém.

O fato é que o suor não é inimigo do cabelo, como pode parecer. "O que acontece é que durante o treino o couro cabeludo transpira. O suor tem sal e gordura produzida pela pele, causa acúmulo de sujeira na raiz e pode até ocasionar queda", diz o tricologista Carlos Henrique Camilo, em entrevista à revista Quem.

Para a publicação, o expert em cabelos também destacou que cada tipo de cabelo requer um cuidado diferente, então é importante manter uma rotina equilibrada de cuidados com as madeixas independentemente do exercício físico.

Cabelos oleosos, por exemplo, precisam ser mais lavados do que os secos. O mesmo acontece com cabelos crespos e cacheados, que dispensam a necessidade de tantas lavagens por semana.

AFINAL, LAVAR OU NÃO O CABELO APÓS SUAR?

O que mais incomoda é o aspecto gorduroso e oleoso que fica nos fios após a academia. No entanto, não tem problema deixar de lavar o cabelo depois de suar assim. Segundo o tricologista, é só deixar o suor secar por completo. Isso porque o que prejudica os fios é deixá-los molhados ou úmidos por muito tempo.