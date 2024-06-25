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Cariúcha: saiba os sintomas e como tratar os miomas uterinos

Miomas são tumores benignos do útero que crescem a partir de células do miométrio (tecido muscular do útero)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2024 às 16:56

Publicado em 25 de Junho de 2024 às 16:56

Cariúcha
Cariúcha recebeu alta após passar por uma cirurgia de emergência Crédito: Reprodução @Cariúcha
A apresentadora Cariúcha recebeu alta após passar por uma cirurgia de emergência. Ela estava internada no Hospital São Luiz, no Morumbi, em São Paulo. O procedimento cirúrgico aconteceu após a influenciadora sofrer uma hemorragia na madrugada de sexta.
Na sexta-feira (21), ela foi submetida a uma cirurgia de emergência para a retirada de 17 miomas no útero, que durou cerca de oito horas. No dia anterior, ela sofreu com fortes dores abdominais e sangramento intenso.
Miomas são tumores benignos do útero que crescem a partir de células do miométrio (tecido muscular do útero). Uma célula do miométrio começa a se proliferar, formando esses tumores.
Existem 3 tipos básicos de miomas. Aqueles que crescem para fora do útero são os subserosos. O que cresce dentro da parede do útero é o intramural. E o que cresce da parede do útero para dentro, ou seja, para a parte interna do útero, é o submucoso.
A ginecologista Thaissa Tinoco explica que os sintomas da doença dependem do tamanho e da localização do mioma. "Aqueles de localização submucosa, que estão na parte interna do útero, são causadores de sangramento vaginal intenso no período menstrual. O mioma submucoso também pode ser causa de infertilidade, por estar localizado onde o bebê tem se implantar para se desenvolver".
Já os miomas intramurais e subserosos, aqueles que crescem para fora do útero, só dão sintomas se alcançarem tamanhos grandes, e os sintomas geralmente são compressivos. "Se crescem para frente do útero, podem comprimir a bexiga, o que aumenta a vontade de urinar. Se crescem na parte de trás, podem comprimir o intestino, levando a desconfortos evacuatórios".

Toda mulher que tem mioma pode ter hemorragia?

A ginecologista diz que não são todas as mulheres com miomas que correm o risco de ter hemorragia. "O caso da Cariúcha, que precisou retirar 17 miomas, não é habitual. A maioria dos miomas é assintomático e não apresenta problemas", ressalta.
"Mioma é um tumor estimulado pelo estrogênio (hormônio feminino) e, geralmente, quando a mulher entra na menopausa, esses miomas param de ser estimulados e a maioria deles começa a regredir".
Eles podem levar ao quadro de hemorragia quando são submucosos, ou seja, aqueles que crescem para dentro da parede do útero. "Eles causam sangramentos intensos. E em caso cirúrgico, o sangramento ocorre quando há miomas múltiplos. Ou seja, quando maior o número de miomas, maior a chance de ocorrer uma hemorragia durante a cirurgia", diz Thaissa Tinoco.

Como é o tratamento

A médica conta que o tratamento vai depender do que o mioma está causando na paciente. "Se a mulher tem mioma submucoso com sangramento aumentado, se isso tiver levando a paciente a ter anemia, cansaço, queda de ferritina, o tratamento é a cirurgia para a retirada do mioma. No caso de miomas que causam sintomas de compressão, o tratamento também é cirúrgico", diz.
Mas se a mulher tem um mioma intramural pequeno (aproximadamente um centímetro) e não apresenta nenhum sintoma e também não deseja engravidar, é feito apenas um acompanhamento na rotina ginecológica anual através do exame de imagem.

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