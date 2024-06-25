Cariúcha deixa hospital após cirurgia de emergência no útero

Cariúcha estava internada em um hospital de São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram

A apresentadora Cariúcha, de 33 anos, recebeu alta do Hospital São Luiz, em São Paulo.

"O mioma não é simples. Eu vou me aliar a essa causa, vou ajudar mulheres. Não é simples. Precisa ser tratado e acompanhado por médicos. Na minha cabeça era uma coisa simples. Todo cuidado é pouco", disse a apresentadora, em entrevista ao SBT.

Internação

Famosa passou por uma operação na última sexta-feira (21) para a retirada de miomas do útero. Equipe médica ficou espantada com a quantidade de miomas encontrados no corpo da famosa - 17, no total.