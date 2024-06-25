Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde

Cariúcha deixa hospital após cirurgia de emergência no útero

Famosa retirou miomas do útero. Equipe médica ficou espantada com a quantidade de miomas encontrados no corpo da famosa - 17, no total
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Junho de 2024 às 12:18

Cariúcha deixa hospital após cirurgia de emergência no útero
Cariúcha estava internada em um hospital de São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram
A apresentadora Cariúcha, de 33 anos, recebeu alta do Hospital São Luiz, em São Paulo.
"O mioma não é simples. Eu vou me aliar a essa causa, vou ajudar mulheres. Não é simples. Precisa ser tratado e acompanhado por médicos. Na minha cabeça era uma coisa simples. Todo cuidado é pouco", disse a apresentadora, em entrevista ao SBT.

Internação

Famosa passou por uma operação na última sexta-feira (21) para a retirada de miomas do útero. Equipe médica ficou espantada com a quantidade de miomas encontrados no corpo da famosa - 17, no total.
"Eram muitos miomas. Não imaginamos que seriam tantos, e muito grandes - o maior mioma dela era maior que o seu próprio útero. Foi uma cirurgia bem trabalhosa, mas graças a Deus deu certo", disse Sílvia Rayk, médica responsável pela operação.

Veja Também

Após polêmica das universidades, André Valadão condena gays e salva estupradores

Ex-BBB capixaba Gizelly Bicalho revela câncer vivido por sua mãe

Ex-BBB Davi Brito ostenta mansão e vida de luxo após vencer reality

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos SBT
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Arte em muros dá cor a Caratoíra e mostra como é viver no bairro
Imagem BBC Brasil
Quem é Satoshi Nakamoto? Investigação reacende debate sobre identidade de criador do bitcoin
Imagem de destaque
Ataques no Líbano deixam mais de 300 mortes; Israel anuncia negociações com Beirute

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados