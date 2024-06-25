Após polêmica das universidades, André Valadão condena gays e salva estupradores

André Valadão voltou a ser alvo de críticas na internet Crédito: Reprodução/Instagram

Na última segunda-feira (24), o pastor André Valadão voltou a ser alvo de críticas nas redes sociais. Recentemente, ele havia causado alvoroço ao desaconselhar pais a enviarem seus filhos à universidade , apesar de posteriormente ser visto com seus filhos na prestigiada Universidade de Harvard. Desta vez, Valadão provocou debate ao expressar sua opinião sobre o perdão divino para estupradores.

Respondendo a um seguidor, Valadão afirmou que um estuprador arrependido poderia receber o perdão de Deus, embora ainda devesse pagar pelo crime cometido. "Não há malignidade, perversidade, que o amor de Deus não seja maior", disse ele, enfatizando "a grandeza do amor de Jesus". Confira o vídeo:

Em um episódio anterior, no ano passado, o pastor gerou controvérsia ao declarar que Deus mataria os gays. "A porta que abriu para o casamento homoafetivo não é uma mera porta. Essa porta [casamento LGBTQIA+] foi aberta quando nós tratamos como normal aquilo que a bíblia condena. Agora, é hora de tomar as cordas de volta e falar 'não, reseta', aí Deus fala 'não posso mais, já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi pra mim mesmo que não posso, então agora tá com vocês'", declarou Valadão.

Passeando com os filhos em Havard

No domingo (23), o pastor publicou um vídeo nas redes sociais em que aparece passeando na Universidade de Harvard, em Massachusetts, EUA. "Oi, Brasil! Quem diria, hein? Em meio à polêmica, olha aqui onde estou com meus filhos", comentou ele, de maneira irônica.

Valadão não explicou o motivo da visita. Na semana anterior, ele viralizou com um vídeo em que pregava contra as universidades, sugerindo que seria melhor os filhos "venderem picolé" do que frequentarem a faculdade. "Se a faculdade vai acabar com a vida do seu filho, não manda ele para a faculdade. Não manda! Vai vender picolé na garagem. Ah, mas eu não criei meu filho para isso. Você criou para quê? Para ele ir para o inferno, pô?", afirmou o pastor.

As críticas de Valadão também se estenderam às mulheres: "Criou a sua filha para quê? Para virar uma vagabunda? Ou você a criou para virar uma mulher santa, uma mulher digna de família? Aí ela tem um diploma, é rodada, é doida", comentou ele.