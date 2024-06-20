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Falas de pastor André Valadão sobre universidades provocam polêmica

Em vídeo, ele afirma que enviar filhos à faculdade pode "acabar com a vida" deles, gerando grande repercussão e críticas na internet
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 17:37

Falas de pastor André Valadão sobre universidades provocam polêmica
Falas de pastor André Valadão sobre universidades provocam polêmica Crédito: Reprodução/Instagram
Um vídeo divulgado pelo pastor André Valadão, líder da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte (MG), tem gerado intensas reações nas redes sociais. No trecho de uma pregação, compartilhado pelo próprio pastor em sua conta no X (antigo Twitter), Valadão faz declarações controversas sobre o impacto das faculdades na vida dos jovens.
Durante a pregação, o pastor afirmou que o estudo pode ser prejudicial para os filhos. "Se a faculdade vai acabar com a vida do teu filho, não manda ele para a faculdade. Não manda! Vai vender picolé na garagem. 'Ah, mas eu não criei meu filho para isso'. Você criou para quê? Para ele ir para o inferno, pô?", questionou Valadão.
O líder evangélico argumentou que as instituições de ensino superior podem influenciar negativamente os jovens, sugerindo que atividades como "vender picolé na garagem" seriam alternativas mais seguras à formação acadêmica. Além disso, Valadão fez comentários polêmicos sobre o comportamento das mulheres nas universidades, insinuando que estas instituições poderiam desvirtuá-las. "Criou a sua filha para quê? Para virar uma vagabunda? Ou você a criou para virar uma mulher santa, uma mulher digna de família? Aí ela tem um diploma, é rodada, é doida…", declarou.
A repercussão das declarações foi amplamente negativa. Muitos internautas criticaram a postura do pastor, questionando o incentivo à falta de educação. Um usuário comentou sobre a importância da educação superior, argumentando que pessoas mais esclarecidas são menos suscetíveis à influência de discursos como o de Valadão.
As críticas destacam uma preocupação crescente com o desencorajamento à educação superior e suas possíveis consequências para a sociedade. A polêmica envolvendo o pastor André Valadão levanta debates sobre o papel das universidades e a influência de líderes religiosos nas decisões educacionais das famílias.

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