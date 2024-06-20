Cantor de 'Caneta Azul' será pai pela primeira vez e revela nome do bebê

Manoel Gomes, o "Caneta Azul" espera o primeiro filho Crédito: Reprodução

O cantor, que viralizou com o hit "Caneta Azul", anunciou ontem que será pai. "Olha aqui! Canetinha azul novo! Coisa boa demais. Vou ser papai. É meu filho que vai nascer", disse ele, em publicação no Instagram, enquanto mostrava a imagem de ultrassom do feto.

Ele revelou o sexo e como a criança vai ser chamada. "E o nome do bebê vai ser Denny Manoel, meu povo", escreveu, em um outro vídeo que o mostra comprando roupas infantis, dando a entender que se trata de um menino.