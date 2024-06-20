Maya Massafera fala sobre voz após cirurgia e confirma que 'não deu certo'

Maya Massafera Crédito: Divulgação

O vídeo de Maya Massafera mandando beijinhos e fazendo o símbolo de coração com as mãos viralizou a ponto de virar trend nas redes sociais. Por meio de texto escrito, a influenciadora resolveu sanar as dúvidas e rumores dos internautas sobre a sua voz, que teria sido prejudicada após as cirurgias de redesignação sexual.

"Quero começar falando que estou ótima e feliz da vida! Sobre a voz, realmente não deu certo", escreveu Maya no Instagram, respondendo a milhares de perguntas dos seus seguidores. Ela explicou que não vem falando porque, após a cirurgia mal-sucedida, sua voz vem falhando: "Muitas vezes não sai nada. Então decidi esperar e falar no meu tempo".

A influenciadora disse ainda que, dentre todas as cirurgias de mudança de sexo que fez, só a que deveria modificar sua voz não teve o resultado esperado. Ela deve, em breve, fazer um novo procedimento para corrigir o erro e, uma vez operada, deve esperar mais três meses para poder falar normalmente.

"Tive que esperar três meses para refazer com toda a cautela necessária. Os três meses vão finalizar agora e eu já estou com cirurgia marcada, aqui em São Paulo. "Ainda temos uns três novos meses para eu falar."