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Celebridades

Maya Massafera fala sobre voz após cirurgia e confirma que 'não deu certo'

Influenciadora deve passar por novo procedimento para recuperar a fala
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 10:47

Maya Massafera em Cannes
Maya Massafera  Crédito: Divulgação
O vídeo de Maya Massafera mandando beijinhos e fazendo o símbolo de coração com as mãos viralizou a ponto de virar trend nas redes sociais. Por meio de texto escrito, a influenciadora resolveu sanar as dúvidas e rumores dos internautas sobre a sua voz, que teria sido prejudicada após as cirurgias de redesignação sexual.
"Quero começar falando que estou ótima e feliz da vida! Sobre a voz, realmente não deu certo", escreveu Maya no Instagram, respondendo a milhares de perguntas dos seus seguidores. Ela explicou que não vem falando porque, após a cirurgia mal-sucedida, sua voz vem falhando: "Muitas vezes não sai nada. Então decidi esperar e falar no meu tempo".
A influenciadora disse ainda que, dentre todas as cirurgias de mudança de sexo que fez, só a que deveria modificar sua voz não teve o resultado esperado. Ela deve, em breve, fazer um novo procedimento para corrigir o erro e, uma vez operada, deve esperar mais três meses para poder falar normalmente.
"Tive que esperar três meses para refazer com toda a cautela necessária. Os três meses vão finalizar agora e eu já estou com cirurgia marcada, aqui em São Paulo. "Ainda temos uns três novos meses para eu falar."
Maya ainda disse que, ao contrário do que muitos pensam, ela está aproveitando os momentos em silêncio: "Aprendendo a meditar, a não falar nada, a falar só o necessário" . "Eu ri absurdamente muito esses dias vendo vocês me imitando", disse ela sobre os vídeos em que as pessoas mandam beijinhos, iguais a ela.

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