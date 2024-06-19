Quem é Helcius Pitanguy, amigo de famosos acusado de omissão de socorro em ilha de Angra

Helcius Pitanguy é herdeiro do cirurgião plástico Ivo Pitanguy Crédito: Folhapress

Herdeiro do cirurgião plástico Ivo Pitanguy, Helcius Pitanguy tem visto seu nome ser alçado aos holofotes após ser acusado pela então amiga, a psicóloga Cristiane Correa Santa Catarina, 53, de omissão de socorro.

Em depoimento à polícia, ela afirma que ficou à deriva no mar de Angra dos Reis (RJ) após sair da Ilha dos Porcos usando uma prancha de stand-up paddle, na noite do último sábado (15). Conforme relato, tentava fugir após uma discussão com Helcius.

Pitanguy tem 62 anos e, segundo seu perfil na plataforma Linkedin, é formado em Direito e fala três idiomas: inglês, italiano e francês. Ele é um dos quatro filhos do famoso cirurgião, que morreu em 2016 aos 93 anos vítima de uma parada cardíaca.

Helcius disputa na Justiça com os irmãos Ivo, Gisela e Bernardo, a fortuna deixada pelo pai. No Instagram, ele conta com pouco mais de 690 seguidores e não possui nenhuma publicação.

O advogado tem amigas famosas que vez ou outra posam com ele para fotos, dentre eles a socialite Narcisa Tamborindeguy, que já frequentou a Ilha dos Porcos, pertencente à família. Também se relaciona bem com o empresário Álvaro Garnero e já foi muito próximo das apresentadoras Luciana Gimenez e Gloria Maria (1949-2023). Esta última se referia ao pai dele como "mestre".

Helcius foi procurado pela reportagem por WhatsApp e telefone, mas não atendeu a reportagem.