Nutricionista lista 5 alimentos que ajudam a dormir melhor

Escolher alimentos que ajudam a dormir melhor é uma ótima maneira de cuidar da saúde. Alguns alimentos liberam a melatonina no nosso organismo, tornando a noite de sono mais tranquila
A melatonina é um hormônio produzido pelo nosso corpo, e é responsável pela regulação do ciclo do sono. "Ela é conhecida como o 'hormônio do sono' porque é essencial para um sono de qualidade. Além disso, ela possui propriedades antioxidantes, que ajuda a regular o metabolismo energético e sistema imunológico, sendo de extrema importância para a manutenção da saúde", diz a nutricionista Caroline Ribeiro.
"Entre os alimentos com altas concentrações de melatonina, se destacam a cereja, o leite, o kiwi, o morango, a uva, as nozes e alguns cerais integrais. A melatonina ingerida nos alimentos é capaz de entrar na corrente sanguínea"
Além da boa alimentação, a profissional conta que o nosso organismo precisa de um ambiente que seja favorável e propício para a produção de um sono de qualidade. "Consumir cafeína, fazer refeições de difícil digestão, estar exposto à luz, perto do horário de dormir, são práticas que prejudicam a indução do sono e devem ser evitadas. Assim como, é necessário reduzir o estresse diário e procurar dormir todos os dias no mesmo horário, regulando assim, o relógio biológico e ciclo circadiano, o que a longo prazo pode ajudar a prevenir diversas doenças".
Estudos da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) mostram que 72% dos brasileiros sofrem de doenças relacionadas ao sono, entre elas, a insônia. Vale destacar que a privação de sono pode indicar alterações na saúde física ou mental.
A nutricionista explica que é importante pensar e planejar a refeição feita antes de dormir. Sempre evitar alimentos ricos em gorduras saturadas, frituras, alimentos com alto teor de açúcar e refeições muito volumosas.
"A cafeína - presente em cafés, bebidas energéticas e alguns chás estimulantes - pode comprometer o estado de relaxamento. O álcool também prejudica a qualidade do sono Rem, que é uma das fases importante para o sono reparador". Por isso, é fundamental fazer boas escolhas.
5 alimentos que ajudam a dormir melhor
01
Cereja
Além da melatonina, as cerejas são ricas em antioxidantes, como flavonoides e antocianinas, que têm propriedades anti-inflamatórias. Algumas pesquisas sugerem que comer cerejas frescas ou beber suco da fruta pode aumentar os níveis de melatonina no corpo, contribuindo para um sono de qualidade.
02
Peixes
Salmão, atum e sardinha são ricos em ômega-3 e vitamina D, nutrientes importantes para o nosso metabolismo e que contribuem para regulação do sono. Os peixes são uma excelente fonte de proteínas e podem ser uma opção mais leve para as refeições noturnas
03
Abacate
É fonte de gorduras boas, o que pode gerar mais saciedade no período da noite, evitando excesso e desconfortos digestivos. Também é fonte de magnésio e vitamina B6, nutrientes essenciais para a qualidade do sono
04
Kiwi
Uma fruta rica em fitomelatonina, que no nosso organismo converte-se em melatonina. Existem alguns estudos demonstrando que consumir dois kiwis de noite ajuda a dormir melhor.
05
Chás
Bebidas como passiflora, camomila, melissa, mulungu e erva-doce contém substâncias ansiolíticas que ajudam no relaxamento e indução do sono.