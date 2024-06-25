Nutricionista lista 5 alimentos que ajudam a dormir melhor

Existem alguns estudos demonstrando que consumir dois kiwis de noite ajuda a dormir melhor. Crédito: Shutterstock

Escolher alimentos que ajudam a dormir melhor é uma ótima maneira de cuidar da saúde. Alguns alimentos liberam a melatonina no nosso organismo, tornando a noite de sono mais tranquila

A melatonina é um hormônio produzido pelo nosso corpo, e é responsável pela regulação do ciclo do sono. "Ela é conhecida como o 'hormônio do sono' porque é essencial para um sono de qualidade. Além disso, ela possui propriedades antioxidantes, que ajuda a regular o metabolismo energético e sistema imunológico, sendo de extrema importância para a manutenção da saúde", diz a nutricionista Caroline Ribeiro.

Caroline Ribeiro fala sobre alimentos que ajudam a dormir melhor Crédito: Divulgação

"Entre os alimentos com altas concentrações de melatonina, se destacam a cereja, o leite, o kiwi, o morango, a uva, as nozes e alguns cerais integrais. A melatonina ingerida nos alimentos é capaz de entrar na corrente sanguínea" Caroline Ribeiro - Nutricionista

Além da boa alimentação, a profissional conta que o nosso organismo precisa de um ambiente que seja favorável e propício para a produção de um sono de qualidade. "Consumir cafeína, fazer refeições de difícil digestão, estar exposto à luz, perto do horário de dormir, são práticas que prejudicam a indução do sono e devem ser evitadas. Assim como, é necessário reduzir o estresse diário e procurar dormir todos os dias no mesmo horário, regulando assim, o relógio biológico e ciclo circadiano, o que a longo prazo pode ajudar a prevenir diversas doenças".

Estudos da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) mostram que 72% dos brasileiros sofrem de doenças relacionadas ao sono, entre elas, a insônia. Vale destacar que a privação de sono pode indicar alterações na saúde física ou mental.

﻿A nutricionista explica que é importante pensar e planejar a refeição feita antes de dormir. Sempre evitar alimentos ricos em gorduras saturadas, frituras, alimentos com alto teor de açúcar e refeições muito volumosas.

"A cafeína - presente em cafés, bebidas energéticas e alguns chás estimulantes - pode comprometer o estado de relaxamento. O álcool também prejudica a qualidade do sono Rem, que é uma das fases importante para o sono reparador". Por isso, é fundamental fazer boas escolhas.

5 alimentos que ajudam a dormir melhor