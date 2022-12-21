Xampu a seco e condicionador sólido: o que funciona para os cabelos?

Uso do xampu a seco ajuda a tirar o aspecto de sujo, mas ele não limpa os cabelos Crédito: Shutterstock

A indústria da cosmética capilar está sempre inventando moda e trazendo novidades para cativar os mais diferentes tipos de consumidores - e os mais diferentes cabelos. Xampu em spray, condicionador sólido e escovas próprias para lavar o couro cabeludo são alguns exemplos de produtos que preenchem as vitrines no momento.

Não à toa, o setor apresentou um crescimento de 8,5% de janeiro a setembro de 2022, em relação ao ano passado, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria Saboeira (Abisa).

Mas como será que esses produtos funcionam? Por exemplo, os chamados dry shampoos (xampu a seco). Será que limpam os cabelos, substituindo a lavagem?

"Xampu a seco, todos podem usar, mas ele não limpa absolutamente nada. A única coisa que ele faz é 'pegar' a oleosidade e encapsular, literalmente. A sujeira e gordura continuam lá no couro cabeludo" Sabrina Cardozo - Tricologista

Para alguns casos, ele pode ser uma mão na roda. "O xampu a seco é maravilhoso para uma ajuda. Exemplo: se o cabelo foi lavado de manhã, mas à tarde já está oleoso e a pessoa tem uma reunião, ela pode usar o xampu a seco para tirar aquele aspecto de sujo. É uma maquiagem, pois a sujeira está lá", reforça Sabrina.

Assim, o cuidado básico para o bom uso do xampu a seco é lavar no mesmo dia, principalmente quem sofre de dermatite seborreica.

Versão sólida

Xampus e condicionadores em barra também estão na moda, até por terem uma pegada mais ecológica. Será que cumprem com a mesma função da versão líquida?

"O grande diferencial dos xampus em barra é a sustentabilidade. Os tradicionais levam, em média 80%, de água em sua composição, além de possuírem uma embalagem plástica. As versões em barra não possuem água na composição e suas embalagens não levam plástico, o que reduz o impacto ambiental", explica a tricologista Cristal Bastos, dona de uma clínica de terapia capilar em Vitória.

Seguindo esse conceito sustentável, diz ela, os xampus em barra utilizam menos ingredientes e priorizam os naturais. "Por não conterem água, o risco de contaminação da formulação é muito baixo, e por isso eles contêm poucos conservantes. Além disso tudo, os xampus em barra duram mais tempo do que o líquido".

Existem no mercado até máscaras capilares em formato sólido, propostas bem interessantes na avaliação de Cristal: "As composições são bem interessantes no que diz respeito a ativos. É possível encontrar máscaras super concentradas e nutritivas. Como cosmético é uma experiência sensorial individual, independentemente de a fórmula ser muito boa no que diz respeito à escolha de ingredientes, o que irá determinar se o produto é bom ou não é a percepção de cada um. No caso das máscaras em barra, como é bem diferente, algumas pessoas amam e outras detestam."

De fato, esses produtos podem agradar muita gente. Para Sabrina, os produtos em barras são exatamente iguais aos líquidos. "Entregam a mesma coisa. É uma questão de gosto mesmo. Algumas pessoas se adaptam melhor ao xampu e condicionador em barra."

Essa proposta conquistou a nutricionista Kesley Ronny Marcelino Rocha, 36 anos, um ano atrás. "Usava de forma esporádica, quando comprava nas feirinhas veganas das quais eu participava. Mas em 2020, quando fiz a transição capilar e deixei de usar química, iniciei o uso regular. O que me motivou foram os aspectos ambientais e de saúde, já que os produtos convencionais não tratam o cabelo e ainda demandam muito do meio ambiente com alto consumo de água e descarte dos resíduos, como os sulfatos, por exemplo, na natureza", comenta.

A nutricionista Kesley usa xampu e condicionador sólido há mais de um ano Crédito: Arquivo Pessoal

Para quem acha estranha a sensação de passar um "sabonete" na cabeça, Kesley diz que é só questão de costume. "E eu ainda acho que tem uma durabilidade muito maior que os xampus líquidos."

Para a nutricionista, eles não deixam nada a desejar. "Para mim, cumprem a mesma função dos xampus e condicionadores líquidos. No início a gente sente um pouco a diferença, já que são produtos que não fazem tanta espuma. Os condicionadores não têm aquela sensação imediata de hidratação, mas com o decorrer do uso, a gente se acostuma."

Primer

Outra novidade cosmética, o primer condicionador pode ser uma boa opção de tratamento, segundo Cristal. "É uma estratégia para entregar determinado ativo de tratamento mais específico, como uma reposição de queratina, por exemplo", cita.

Já viu a escova massageadora para couro cabeludo? Ela foi lançada com o objetivo de ajudar na limpeza dessa região. Cristal afirma que, de fato, é uma ferramenta eficaz na remoção de resíduos do couro cabeludo. "O próprio massagear ativa a circulação sanguínea local, que é benéfico para o estímulo de crescimento capilar."

É preciso, no entanto, cuidado com o uso. "Esse acessório pode danificar e até mesmo quebrar os fios, pois eles podem embolar na escova. E também se deve evitar usar com muita força para não agredir o couro cabeludo", orienta.

Multifuncionais ou personalizados?

Na mesma prateleira, pode-se ver produtos multifuncionais, que prometem cumprir mais de uma função nos fios, e os específicos para cada tipo de cabelo - por exemplo, para cabelos lisos, crespos, com química, descoloridos etc. Qual escolher?

Cristal destaca que esse conceito do minimalismo cosmético virou uma tendência também. "É quando temos poucos produtos, com poucos ingredientes, e esses produtos são multifuncionais. Por exemplo, é possível ter uma máscara capilar com agentes de reconstrução, hidratação e nutrição, todos em um único produto", afirma.