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  • Festa de São João: veja 3 receitas juninas com whey protein
Toque saudável

Festa de São João: veja 3 receitas juninas com whey protein

Veja como aproveitar as comidas típicas da festa de São João sem sair da dieta
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

25 jun 2024 às 17:26

Publicado em 25 de Junho de 2024 às 17:26

Imagem Edicase Brasil
A canjica é um clássico que não pode faltar Crédito: Camilo Bonato | Shutterstock
A temporada de festas juninas está aí e, para os fãs da culinária fitness, é possível comemorar essa época do ano sem exagerar no açúcar e mantendo uma dieta balanceada. Com uma seleção exclusiva de receitas temáticas, os diversos sabores de whey protein são perfeitos para trazer um toque saudável ao tradicional arraial, sem perder o gosto autêntico e característico dos pratos juninos.
Para tornar seu arraial mais saudável, com a ajuda da nutricionista Sandra Regina Oliveira Garcia, da Soldiers Nutrition, listamos algumas receitas para você aproveitar o São João sem sair da dieta. Confira!

Canjica

A canjica é um clássico que não pode faltar de jeito nenhum na festa junina e, com essa receita prática, proteica e saudável, você vai querer fazer durante o ano todo. Veja!
  • Ingredientes

  • 1 xícara de chá de canjica de milho lavada

  • 1 l de água

  • 1 l de leite desnatado ou vegetal

  • 2 scoops de whey protein de beijinho

  • 1 colher de chá de canela

  • 1 colher de chá de essência de baunilha

  • 1 pitada de sal

  • Água para deixar de molho

Modo de preparo

Em um recipiente com água, deixe a canjica de molho por cerca de 12 horas. Depois, coloque na panela de pressão, com uma pitada de sal e um litro de água. Leve ao fogo médio e cozinhe por 30 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e coloque a canjica em uma panela. Adicione o leite, a canela em pó e a essência de baunilha. Mexa bem em fogo baixo. Cozinhe por alguns minutos, sempre mexendo, até chegar à consistência desejada. Desligue o fogo, acrescente o whey protein sabor beijinho e mexa até ficar homogêneo. Deixe esfriar. Você pode servir quente ou frio e polvilhar canela ou amendoim triturado por cima. Sirva em seguida.

Pralinê

Imagem Edicase Brasil
Pralinê: esse prato típico de festa junina conta com o famoso amendoim crocante coberto com chocolate Crédito: RoYam | Shutterstock
Com um sabor de infância e prático de fazer, esse prato típico de festa junina conta com o famoso amendoim crocante coberto com chocolate. A receita é simples, fácil e pode ser feita de uma forma mais saudável. Aprenda!
  • Ingredientes

  • 1 xícara de chá de amendoins sem sal

  • 1/4 de xícara de chá de chocolate amargo picado

  • 1 colher de sopa de óleo de coco

  • 1 scoop de whey protein sabor chocolate belga

  • Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Espalhe os amendoins em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 10 a 12 minutos. O ideal é que eles fiquem dourados e crocantes. Retire do forno e aguarde esfriar. Em uma panela em fogo baixo, derreta o chocolate amargo com o óleo de coco até formar uma mistura homogênea. Retire do fogo e adicione o scoop de whey protein de chocolate belga e misture até incorporar. Em uma vasilha grande, junte os amendoins com a mistura de chocolate e mexa bem. Espalhe bem os amendoins em uma assadeira untada com óleo de coco e deixe esfriar ou leve à geladeira por cerca de 30 minutos. Sirva em seguida.

Bolo de milho

O bolo de milho-verde remete às lembranças na casa de vó, e é uma receita certeira para qualquer arraial, inclusive para um café da tarde. Para melhorar ainda mais, conheça essa versão saudável:
  • Ingredientes

  • 200 g de milho-verde ou 3 espigas de milho-verde

  • 2 xícaras de chá de leite desnatado ou água

  • 3 ovos

  • 3 colheres de chá de óleo de coco

  • 1/4 de xícara de adoçante (stévia, xilitol ou açúcar de coco)

  • 2 scoops de whey protein de baunilha

  • 2 colheres de sopa de fermento

  • 5 colheres de sopa de amido de milho

  • Farinha de milho para enfarinhar

  • Óleo de soja para untar

Modo de preparo

No liquidificador, bata por 1 minuto o milho-verde com a água, o óleo de coco e os ovos. Adicione o amido de milho, o adoçante, o whey protein e bata novamente até ficar homogêneo. Adicione o fermento e coloque em uma forma untada com óleo de soja e enfarinhada com farinha de milho. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 minutos. Deixe esfriar para desenformar e sirva em seguida.

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