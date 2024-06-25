Festa de São João: veja 3 receitas juninas com whey protein

A canjica é um clássico que não pode faltar Crédito: Camilo Bonato | Shutterstock

A temporada de festas juninas está aí e, para os fãs da culinária fitness, é possível comemorar essa época do ano sem exagerar no açúcar e mantendo uma dieta balanceada. Com uma seleção exclusiva de receitas temáticas, os diversos sabores de whey protein são perfeitos para trazer um toque saudável ao tradicional arraial, sem perder o gosto autêntico e característico dos pratos juninos.

Para tornar seu arraial mais saudável, com a ajuda da nutricionista Sandra Regina Oliveira Garcia, da Soldiers Nutrition, listamos algumas receitas para você aproveitar o São João sem sair da dieta. Confira!

Canjica

A canjica é um clássico que não pode faltar de jeito nenhum na festa junina e, com essa receita prática, proteica e saudável, você vai querer fazer durante o ano todo. Veja!

Ingredientes





1 xícara de chá de canjica de milho lavada





1 l de água





1 l de leite desnatado ou vegetal





2 scoops de whey protein de beijinho





1 colher de chá de canela





1 colher de chá de essência de baunilha





1 pitada de sal





Água para deixar de molho

Modo de preparo

Em um recipiente com água, deixe a canjica de molho por cerca de 12 horas. Depois, coloque na panela de pressão, com uma pitada de sal e um litro de água. Leve ao fogo médio e cozinhe por 30 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e coloque a canjica em uma panela. Adicione o leite, a canela em pó e a essência de baunilha. Mexa bem em fogo baixo. Cozinhe por alguns minutos, sempre mexendo, até chegar à consistência desejada. Desligue o fogo, acrescente o whey protein sabor beijinho e mexa até ficar homogêneo. Deixe esfriar. Você pode servir quente ou frio e polvilhar canela ou amendoim triturado por cima. Sirva em seguida.

Pralinê

Pralinê: esse prato típico de festa junina conta com o famoso amendoim crocante coberto com chocolate Crédito: RoYam | Shutterstock

Com um sabor de infância e prático de fazer, esse prato típico de festa junina conta com o famoso amendoim crocante coberto com chocolate. A receita é simples, fácil e pode ser feita de uma forma mais saudável. Aprenda!

Ingredientes





1 xícara de chá de amendoins sem sal





1/4 de xícara de chá de chocolate amargo picado





1 colher de sopa de óleo de coco





1 scoop de whey protein sabor chocolate belga





Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Espalhe os amendoins em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 10 a 12 minutos. O ideal é que eles fiquem dourados e crocantes. Retire do forno e aguarde esfriar. Em uma panela em fogo baixo, derreta o chocolate amargo com o óleo de coco até formar uma mistura homogênea. Retire do fogo e adicione o scoop de whey protein de chocolate belga e misture até incorporar. Em uma vasilha grande, junte os amendoins com a mistura de chocolate e mexa bem. Espalhe bem os amendoins em uma assadeira untada com óleo de coco e deixe esfriar ou leve à geladeira por cerca de 30 minutos. Sirva em seguida.

Bolo de milho

O bolo de milho-verde remete às lembranças na casa de vó, e é uma receita certeira para qualquer arraial, inclusive para um café da tarde. Para melhorar ainda mais, conheça essa versão saudável:

Ingredientes





200 g de milho-verde ou 3 espigas de milho-verde





2 xícaras de chá de leite desnatado ou água





3 ovos





3 colheres de chá de óleo de coco





1/4 de xícara de adoçante (stévia, xilitol ou açúcar de coco)





2 scoops de whey protein de baunilha





2 colheres de sopa de fermento





5 colheres de sopa de amido de milho





Farinha de milho para enfarinhar





Óleo de soja para untar

Modo de preparo