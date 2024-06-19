Cabelos: 5 novas linhas para cuidar dos fios no dia a dia

Assim como a pele, o cabelo também sofre com a poluição, os raios solares e o estresse. Por isso, na rotina de cuidados dos fios, é preciso lavar, hidratar, tonificar e, muitas vezes, fortalecer os fios enfraquecidos. E na hora de escolher os produtos, é importante respeitar a característica do fio e do couro cabeludo para que foi criado.
E as marcas apresentam novidades para hidratar, reparar e recuperar os fios. A Dove, por exemplo, armou um festão no Morro da Urca, no Rio de Janeiro, para apresentar a linha Bond Intense Repair, composta por ingredientes que protegem os fios contra danos futuros, oferecendo uma solução potente e inovadora para cabelos de todas as curvaturas que estejam severamente danificados. O evento contou com a participação de Giovanna Lancellotti. Confira os lançamentos!
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Linha Bond Intense Repair, da Dove
Com a tecnologia patenteada Bio-Protein Care e Peptídeo Complex em sua composição, ela promove a reparação da ﬁbra capilar a nível molecular desde o primeiro uso. A linha é feita para todos os tipos de ﬁos e texturas e oferece opções para uma rotina capilar completa, protegendo contra os danos futuros e entregando uma solução potente para cabelos severamente daniﬁcados. Com uma fórmula inovadora, ela proporciona o resgate instantâneo dos ﬁos, restaurando profundamente sua estrutura, reparando e fortalecendo as ligações capilares rompidas e reconstruindo da cutícula ao córtex. Os principais benefícios são: a redução de pontas duplas, melhora da aspereza e opacidade, cabelos 100% mais macios, 10 vezes mais fortes e com brilho. A marca traz o primeiro Óleo + Sérum Bifásico, principal destaque do lançamento.
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Linha Expertise Hidratação & Força, da Amend
A linha traz os cuidados essenciais para cabelos desidratados e fracos. Possui fórmula exclusiva, que traz componentes tecnológicos de skincare em sua composição, dentre eles: biotina, creatina e o ácido hialurônico, que atuam na prevenção da desidratação dos fios, combatendo o enfraquecimento da fibra, promovendo fios muito mais resistentes e saudáveis em poucos passos. O lançamento age de dentro para fora, deixando os fios mais macios e fortes, além de reduzir o frizz, promovendo um brilho saudável para cabelos enfraquecidos por procedimentos químicos ou fatores externos. A novidade chega com shampoo, condicionador, leave-in e máscara.
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Linha Siàge Resgate Imediato, da Eudora
O lançamento promete resgatar - imediatamente - até os danos mais extremos. Eficaz no tratamento contra danos severos, cabelos quebradiços e enfraquecidos, a linha preenche e sela as fibras danificadas com efeito anti quebra, devolvendo vitalidade, força e maciez aos fios. O lançamento conta com a tecnologia inovadora Fiber Restore, um ativo revolucionário que fortalece os fios desde o córtex capilar, reconectando moléculas de queratina e promovendo uma restauração profunda. Além disso, a formulação inclui aminoácidos preenchedores que reparam a fibra capilar danificada, repondo componentes essenciais e reduzindo significativamente a porosidade dos fios. Juntos, esses ativos formam um escudo protetor contra danos, proporcionando o dobro de maciez e um efeito preenchedor antiquebra.
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Linha Fórmula dos Cachos, da Plancton Professional
A marca criou a linha com produtos desenvolvidos para hidratar e dar maciez para cabelos ondulados, cacheados e crespos. O shampoo é ideal para uma limpeza suave e equilibrada na raiz e a hidratação perfeita nas pontas, sem agredir os fios e agindo diretamente no couro cabeludo, além de abrir a cutícula dos fios para receber a hidratação. Já o Revitalizador de Cachos, é indicado para o período entre uma lavagem e outra, ideal para o chamado day after, dia em que os cachos acordam amassados e sem forma. Proporciona hidratação, redução de frizz e definição dos cachos, deixando o cabelo com aspecto hidratado e saudável. A linha conta com nove produtos.
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Linha da Kiltt
A marca lança quatro produtos com nomes inspirados no universo cinematográfico. São eles: Elixir Capilar “Protegendo meu cabelo adoidado”, Leave-in “Onze benefícios e um segredo”, Gummy de colágeno “Velozes e Saborosos” e a Máscara Capilar Líquida “Que a força esteja com você”. O Elixir Capilar possui ação anti-UV contra os raios solares e danos causados pela praia e piscina. Além de repara os danos da superfície capilar, o lançamento diminui o frizz, hidrata profundamente e fornece brilho e maciez. Já a Máscara Capilar líquida possui ação antioxidante e repara a fibra capilar, recuperando o brilho e maciez dos fios.