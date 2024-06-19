Cabelos: 5 novas linhas para cuidar dos fios no dia a dia

O lançamento promete resgatar - imediatamente - até os danos mais extremos. Eficaz no tratamento contra danos severos, cabelos quebradiços e enfraquecidos, a linha preenche e sela as fibras danificadas com efeito anti quebra, devolvendo vitalidade, força e maciez aos fios. O lançamento conta com a tecnologia inovadora Fiber Restore, um ativo revolucionário que fortalece os fios desde o córtex capilar, reconectando moléculas de queratina e promovendo uma restauração profunda. Além disso, a formulação inclui aminoácidos preenchedores que reparam a fibra capilar danificada, repondo componentes essenciais e reduzindo significativamente a porosidade dos fios. Juntos, esses ativos formam um escudo protetor contra danos, proporcionando o dobro de maciez e um efeito preenchedor antiquebra.