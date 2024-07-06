5 nutrientes que ajudam a prevenir a queda de cabelo

A queda de cabelo pode ter diversas causas, desde fatores genéticos até questões hormonais e estresse. Entre essas razões, a deficiência de nutrientes importantes desempenha um papel significativo, afetando tanto a saúde dos fios quanto a do corpo. Isso porque a falta deles pode enfraquecer os folículos capilares, levando à queda.
No entanto, o médico Iago Ferreira Carega, especialista capilar e tricologista da Vitta Capelli, explica que o consumo de nutrientes, por exemplo, não soluciona definitivamente a queda dos cabelos, mas auxilia no fortalecimento e desenvolvimento dos fios, pois são fatores coadjuvantes.
Abaixo, o médico lista alguns nutrientes importantes para ajudar a prevenir a queda de cabelo. Confira!
1. Vitamina A
A vitamina A auxilia na produção de queratina e colágeno, principais fatores para a composição dos fios. Sua função mais importante é o crescimento capilar. O sebo protege e hidrata o couro cabeludo, sendo que a deficiência dessa vitamina contribui para a queda capilar. Portanto, sua reposição é essencial para amenizar o problema.
Fontes naturais de vitamina A:
- Ovos
- Óleo de fígado de bacalhau
- Batata-doce
- Ameixa seca
- Cenoura crua ou cozida
- Fígado de frango ou de vaca
- Leite de vaca
- Espinafre cru ou cozido
- Manga
2. Vitamina B
As vitaminas do complexo B auxiliam significativamente na saúde capilar, ajudando na prevenção do envelhecimento dos fios e na queda. A ingestão da biotina, riboflavina, B3, B5, B12 e ácido fólico são os principais componentes. A vitamina B3 auxilia também no aumento da circulação no couro cabeludo, e a B5 previne a perda de coloração natural dos fios. A B12 é a principal para a saúde capilar, pois está presente nos principais processos do organismo.
Fontes naturais de vitamina B12:
- Leites e derivados
- Ovos
- Peixes como atum e salmão
- Ostras
3.Vitamina C
A vitamina C auxilia no fortalecimento capilar, na hidratação , na produção de colágeno e tem ação antioxidante. Para absorver esse nutriente da melhor maneira, tenha uma alimentação natural.
Fontes naturais de vitamina C:
- Morango
- Tomate
- Laranja
- Limão
- Kiwi
- Pimentão
- Caju
- Mamão
- Carambola
4. Ferro
O ferro ajuda de forma muito eficaz no combate à queda capilar, pois coopera na oxigenação dos folículos capilares, ajudando na resistência dos fios, além de auxiliar contra a anemia, doença que pode gerar a queda de cabelo.
- Alimentos ricos em ferro:
- Feijão
- Couve-flor
- Espinafre
- Beterraba
- Fígado bovino
- Grão-de-bico
- Tofu
- Lentilha
- Nozes e amêndoas
5. Zinco
O zinco ajuda no fortalecimento dos fios capilares, pois contribui para a formação de queratina, para a multiplicação celular e para a produção de colágeno.
- Alimentos ricos em zinco:
- Carne bovina e de frango
- Camarões
- Sementes de abóbora
- Ostras
- Castanhas
Ingestão equilibrada de vitaminas
Segundo o médico, o excesso de vitaminas também pode prejudicar a saúde dos cabelos, assim como a falta delas. Portanto, o uso suplementos alimentares que combatem a queda dos fios precisa ser recomendado por um médico ou especialista capilar.
“Após identificar a queda intensa dos cabelos, procure uma clínica de medicina capilar para avaliar o seu caso e indicar os melhores tratamentos e procedimentos segundo suas necessidades. Dessa forma, se as causas forem a falta de vitaminas, você terá um parâmetro de quanto irá investir nelas para combater este mal e quantas doses diárias terá que ingerir”, conclui Iago Ferreira Carega.