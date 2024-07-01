Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Confira 4 chás ricos em vitamina C para o inverno

Aprenda a preparar bebidas deliciosas para fortalecer a imunidade
Portal Edicase

Publicado em 01 de Julho de 2024 às 08:00

Imagem Edicase Brasil
O chá de laranja com gengibre é rico em vitamina C  Crédito: AtlasStudio | Shutterstock
vitamina C, também chamada de ácido ascórbico, é um nutriente essencial para a saúde do corpo, especialmente no inverno, quando as temperaturas caem. Ela é encontrada em uma variedade de alimentos e a sua absorção diária é recomendada por especialistas para prevenir e combater infecções e doenças típicas do período.
“A vitamina C atua diretamente nas nossas células de defesa e ajuda a combater os microrganismos causadores de doenças, fortalecendo nossos anticorpos […]. Além disso, é uma substância antioxidante, ou seja, um ativo que inibe a oxidação das células, diminuindo a ação de radicais livres, responsáveis pela ocorrência de diversas enfermidades e processos degenerativos do organismo humano”, explica a farmacêutica Luciana Rocha.
Pensando nisso, selecionamos 4 receitas de chás ricos em vitamina C para você incluir na rotina e potencializar a saúde do corpo. Confira!

Chá de laranja com gengibre

Ingredientes
  • 5 fatias de gengibre

  • 1 canela em pau

  • 1/2 xícara de chá de suco de laranja

  • 400 ml de água

  • Mel para adoçar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, a canela em pau, o gengibre e o suco de laranja e leve ao fogo médio. Ferva por 3 minutos e desligue o fogo. Abafe por 15 minutos e coe. Para finalizar, adoce com mel e sirva em seguida.

Chá de erva-doce com hortelã

Ingredientes
  • 200 ml de água

  • 2 colheres de sopa de sementes secas de erva-doce

  • 2 colheres de sopa de hortelã

  • Xilitol para adoçar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Ferva por 3 minutos e adicione as sementes secas de erva-doce e a hortelã. Desligue o fogo e abafe por 10 minutos. Coe, adoce com xilitol e sirva em seguida.

Chá de folha de acerola

Imagem Edicase Brasil
Chá de folha de acerola é uma das opções  Crédito: Marli Anders Esmeriz | Shutterstock
Ingredientes
  • 15 folhas de acerola higienizadas

  • 1 l de água

  • Canela em pau a gosto

  • Mel para adoçar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Ferva por 3 minutos e desligue o fogo. Adicione as folhas de acerola e a canela em pau e abafe por 8 minutos. Coe, adoce com mel e sirva em seguida.

Chá de folhas de cajueiro com limão

Ingredientes
  • 250 ml de água

  • 1 colher de chá de folhas secas de cajueiro

  • Suco de 1/2 limão

  • Mel para adoçar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Ferva por 3 minutos e desligue o fogo. Adicione as folhas de cajueiro, o suco de limão e abafe por 5 minutos. Coe, adoce com mel e sirva em seguida.

Veja Também

'Grillz': é seguro usar os dentes de ouro dos famosos?

15 dicas para consumir chás de ervas e plantas com segurança

Veja os benefícios do pilates para quem pratica musculação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados