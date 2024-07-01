Confira 4 chás ricos em vitamina C para o inverno

A vitamina C, também chamada de ácido ascórbico, é um nutriente essencial para a saúde do corpo, especialmente no inverno, quando as temperaturas caem. Ela é encontrada em uma variedade de alimentos e a sua absorção diária é recomendada por especialistas para prevenir e combater infecções e doenças típicas do período.
“A vitamina C atua diretamente nas nossas células de defesa e ajuda a combater os microrganismos causadores de doenças, fortalecendo nossos anticorpos […]. Além disso, é uma substância antioxidante, ou seja, um ativo que inibe a oxidação das células, diminuindo a ação de radicais livres, responsáveis pela ocorrência de diversas enfermidades e processos degenerativos do organismo humano”, explica a farmacêutica Luciana Rocha.
Pensando nisso, selecionamos 4 receitas de chás ricos em vitamina C para você incluir na rotina e potencializar a saúde do corpo. Confira!
Chá de laranja com gengibre
Ingredientes
- 5 fatias de gengibre
- 1 canela em pau
- 1/2 xícara de chá de suco de laranja
- 400 ml de água
- Mel para adoçar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água, a canela em pau, o gengibre e o suco de laranja e leve ao fogo médio. Ferva por 3 minutos e desligue o fogo. Abafe por 15 minutos e coe. Para finalizar, adoce com mel e sirva em seguida.
Chá de erva-doce com hortelã
Ingredientes
- 200 ml de água
- 2 colheres de sopa de sementes secas de erva-doce
- 2 colheres de sopa de hortelã
- Xilitol para adoçar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Ferva por 3 minutos e adicione as sementes secas de erva-doce e a hortelã. Desligue o fogo e abafe por 10 minutos. Coe, adoce com xilitol e sirva em seguida.
Chá de folha de acerola
Ingredientes
- 15 folhas de acerola higienizadas
- 1 l de água
- Canela em pau a gosto
- Mel para adoçar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Ferva por 3 minutos e desligue o fogo. Adicione as folhas de acerola e a canela em pau e abafe por 8 minutos. Coe, adoce com mel e sirva em seguida.
Chá de folhas de cajueiro com limão
Ingredientes
- 250 ml de água
- 1 colher de chá de folhas secas de cajueiro
- Suco de 1/2 limão
- Mel para adoçar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Ferva por 3 minutos e desligue o fogo. Adicione as folhas de cajueiro, o suco de limão e abafe por 5 minutos. Coe, adoce com mel e sirva em seguida.