O seu cabelo realmente precisa de acidificante? Saiba quando usar

Saiba o que é acidificante e como usá-lo. Crédito: Canva

Você já ouviu falar em pH capilar? Assim como a pele, nossos cabelos possuem um nível de pH ideal para se manterem saudáveis, que varia entre 4,5 e 5,5, sendo levemente ácido. Quando esse equilíbrio é desregulado, seja por processos químicos, uso excessivo de ferramentas de calor, exposição ao sol ou até mesmo por produtos inadequados, as cutículas dos fios se abrem. O resultado são: cabelos porosos, ásperos, sem brilho, com frizz e que não seguram os tratamentos.

É neste momento que entra o acidificante capilar, um verdadeiro aliado para restaurar a saúde e a beleza dos seus cabelos. Mas como saber se o seu cabelo realmente precisa desse cuidado extra? Vamos desvendar os sinais e entender a importância de um diagnóstico profissional.

Sinais de que o cabelo precisa de acidificação

Alguns dos principais indicadores de que as cutículas dos seus fios estão abertas e que o pH está desequilibrado são quando mesmo depois de hidratar, o cabelo continua com um aspecto opaco, sem vida, ou quando eles absorvem a água rapidamente, mas secam em um piscar de olhos, perdendo a hidratação e os nutrientes com facilidade. A dermatologista, Emily Neves, explica que: "Os principais sinais são fios ásperos, porosos, sem brilho e com tendência ao frizz. O cabelo também pode embaraçar com facilidade. Isso é muito comum após química, sol, mar, piscina ou uso frequente de calor".

Outros sinais claros incluem aspereza ao toque, dificuldade em desembaraçar, pontas duplas e excesso de frizz. Em resumo, se o seu cabelo parece "esponjoso" e não responde bem aos tratamentos convencionais, é bem provável que ele esteja pedindo um acidificante.

Como o acidificante age e por que ele é essencial?

O acidificante capilar é um produto formulado com um pH mais baixo, que tem como principal função reequilibrar o pH dos fios. De acordo com a Dra.: "O ponto de equilíbrio do fio é um pH ácido (3,67). O acidificante é um produto com pH baixo, então que favorece a estabilidade da haste, sela a cutícula e auxilia na manutenção dos óleos naturais do cabelo. Assim, melhora o alinhamento, reduz frizz, aumenta brilho e mantém a saúde capilar." Ao ser aplicado, ele age fechando as cutículas que estavam abertas, criando uma barreira protetora.

Essa ação não só reduz a porosidade e o frizz, como também potencializa a ação de outros tratamentos, como hidratações e nutrições, já que os nutrientes ficam "presos" dentro do fio. O resultado é um cabelo mais forte, resistente, com brilho intenso, maciez e um toque sedoso. É como se o acidificante desse um "reset" na saúde capilar, preparando os fios para absorverem melhor tudo o que você oferece a eles.

A importância do acompanhamento profissional

Embora o acidificante seja um produto maravilhoso e que pode transformar a saúde dos seus cabelos, é fundamental utilizá-lo com consciência e, idealmente, com a orientação de um profissional. "O acidificante deve ser usado em cabelos danificados, como última etapa do cuidado capilar. Primeiro deve ser usado o shampoo, que remove os resíduos do couro cabeludo. Em seguida, deve ser usada a máscara de tratamento ou o condicionador, que podem hidratar, nutrir ou auxiliar na reconstrução do fio. Por fim, o acidificante, que sela a cutícula e mantém os benefícios adquiridos com a máscara e o condicionador".

Ela ainda pontua: “Este produto não deve ser aplicado na raiz nem utilizado todos os dias. O tempo de ação deve ser seguido de acordo com o rótulo. Para recuperar a qualidade do cabelo, deve ser usado no máximo de 1 a 4 vezes por mês — essa frequência é reservada para cabelos mais danificados. A acidificação não deve ser feita com recorrência, pois o uso em excesso pode deixar o fio rígido e opaco. Também recomendo evitar em cabelos virgens, pouco danificados e em pessoas com couro cabeludo sensível, pois há risco de ainda maior sensibilização”, orienta.

Um tricologista ou dermatologista podem fazer um diagnóstico preciso da condição do seu cabelo e couro cabeludo, identificando a causa da porosidade e do desequilíbrio do pH. Eles indicam a frequência ideal de uso do acidificante e os produtos mais adequados para o seu tipo de fio e suas necessidades específicas. O uso excessivo ou incorreto do acidificante pode ressecar os fios, por isso, a palavra de um especialista é sempre a melhor guia para garantir que você esteja oferecendo o melhor cuidado para o seu cabelo.

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