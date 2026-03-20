Se cuida

Doenças respiratórias: 5 cuidados para proteger a saúde dos idosos no outono

Com o envelhecimento, a imunidade diminui, elevando o risco de infecções e complicações nesta época do ano

Publicado em 20 de março de 2026 às 15:14

No outono, cresce a importância de estratégias de prevenção, monitoramento e continuidade do cuidado com a saúde dos idosos Crédito: Imagem: 220 Selfmade studio | Shutterstock

A chegada do outono, em 20 de março, acende alerta para um período de mais vulnerabilidade para os idosos. A mudança de estação, marcada pelo equinócio, traz temperaturas mais baixas, ar seco e mais circulação de vírus respiratórios, combinação que favorece o aumento de infecções e a descompensação de quadros clínicos já existentes.

“As mudanças naturais do envelhecimento impactam diretamente o funcionamento do sistema imunológico, reduzindo a capacidade de defesa do organismo. Esse processo torna a pessoa idosa mais suscetível a infecções respiratórias e quadros alérgicos e à ação de microrganismos como bactérias. A presença de doenças crônicas, como diabetes e outras condições sistêmicas, também pode agravar ainda mais essa vulnerabilidade”, explica o geriatra Felipe Vecchi, diretor médico e operacional dos residenciais Cora e Vivace, da BSL Saúde.

Avanço das doenças respiratórias acende alerta no país

Além do impacto climático, o período é historicamente associado ao aumento de doenças respiratórias como gripe, resfriado, sinusite, rinite, Covid-19, asma, bronquite e pneumonia. Os casos graves de infecções respiratórias no Brasil, classificados como Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), seguem em trajetória de alta, segundo o Boletim InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Praticamente todo o país apresenta tendência de crescimento, com exceção de Tocantins, que não registrou aumento no período analisado (de 1 a 7 de março — Semana Epidemiológica 9).

De acordo com o levantamento, esse avanço está diretamente relacionado ao aumento das internações provocadas por vírus respiratórios, principalmente o rinovírus, o vírus sincicial respiratório (VSR) e a influenza A, responsável pela gripe.

Entre os casos com confirmação laboratorial, o rinovírus aparece como o principal agente, representando 40,8% das ocorrências. Em seguida, estão influenza A (20,8%), Sars-CoV-2 (15,8%) e VSR (13,5%). A análise das quatro semanas epidemiológicas mais recentes mostra que o rinovírus segue predominante, com 45,6% dos casos positivos. Na sequência aparecem a influenza A (23,1%), o VSR (14%), o Sars-CoV-2 (12,5%) e a influenza B (1,2%).

Por que o outono preocupa?

A explicação para a preocupação com o outono está no comportamento ambiental e fisiológico. Com o frio, as pessoas tendem a permanecer em ambientes fechados e pouco ventilados, favorecendo a circulação de vírus, fungos e ácaros. Ao mesmo tempo, o ar seco compromete as mucosas do sistema respiratório, reduzindo a capacidade de defesa do organismo.

“Essa combinação cria um cenário propício para o agravamento de doenças respiratórias e também de condições crônicas. No idoso, esse impacto é ainda mais significativo, porque o organismo já responde de forma diferente às variações ambientais”, explica o geriatra.

Além das doenças respiratórias, o outono também pode agravar quadros alérgicos e virais, como conjuntivite, e aumentar riscos cardiovasculares, como infarto e acidente vascular cerebral (AVC), já que o frio pode provocar vasoconstrição e exigir mais esforço do sistema circulatório.

Tosse seca, coriza e espirros podem indicar infecção em curso, exigindo atendimento médico para o idoso Crédito: Imagem: MilanMarkovic78 | Shutterstock

Sintomas de alerta

Os sinais mais comuns de problemas respiratórios em idosos incluem:

Tosse seca ou com secreção;

Coriza e espirros;

Febre;

Dor de garganta;

Dores musculares;

Falta de ar e chiado no peito.

“Em idosos, sinais como sonolência excessiva, confusão mental e prostração podem indicar uma infecção em curso. São manifestações muitas vezes sutis, mas bastante características nessa faixa etária. Diante desses sintomas, a recomendação é buscar avaliação médica o quanto antes”, explica Felipe Vecchi.

Protegendo a saúde respiratória no outono

Felipe Vecchi destaca cinco medidas essenciais para reduzir riscos e manter a saúde respiratória dos idosos durante a estação:

Mantenha a vacinação em dia: vacinas contra gripe, Covid-19 e pneumococo são fundamentais para prevenir formas graves de infecção;

Hidrate o organismo e o ambiente: beber água regularmente e, se possível, utilizar umidificadores ou bacias com água para reduzir o impacto do ar seco;

Evite ambientes fechados e aglomerações: priorizar locais ventilados diminui a exposição a vírus e agentes infecciosos;

Mantenha acompanhamento médico regular: pacientes com doenças crônicas ou autoimunes devem reforçar o monitoramento para evitar descompensações;

Estimule hábitos saudáveis: alimentação equilibrada, sono adequado e atividades físicas leves ajudam a fortalecer o sistema imunológico.

“Em um país que envelhece rapidamente, o cuidado com a saúde durante as mudanças de estação deixa de ser apenas uma recomendação pontual e passa a ser uma estratégia essencial para garantir qualidade de vida. No outono, mais do que nunca, prevenir é cuidar e cuidar é antecipar riscos”, finaliza o especialista.

Por Andressa Marques

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta