Brasil em crise com EUA e Argentina: os ônus e bônus eleitorais para Flávio Bolsonaro e Lula

Em maio, 39% avaliavam bem a resposta do governo petista à ação de Trump; agora, em agosto, foi para 38%, dentro da margem de erro. Entre os que avaliam mal a resposta do presidente, o índice saiu de 36% em maio para 43% agora. Ou seja, o saldo era positivo de +3 para o governo, mas passou para o negativo de -5 pontos percentuais.