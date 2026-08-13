Três homens executados no mesmo dia: o que explica o aumento na aplicação da pena de morte nos EUA

"Ele é o motivo pelo qual estamos vendo um número recorde de execuções. Ele é o motivo pelo qual a Flórida é uma exceção em relação ao restante dos Estados Unidos", disse Robin Maher, diretora-executiva do Death Penalty Information Center (DPI). A organização fornece estatísticas e pesquisas sobre a pena de morte, mas não assume uma posição moral sobre o tema.