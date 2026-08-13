AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Jovens talentos

Vale abre inscrições para estágio técnico com vagas no ES e bolsa de R$ 1.400

Para participar, é necessário estar cursando o ensino técnico (no mínimo a partir do 6º mês de curso), ter 18 anos ou mais, possuir disponibilidade para estagiar por pelo menos um ano e residir em uma localidade onde a Vale atua

Publicado em 13 de Agosto de 2026 às 16:06

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

13 ago 2026 às 16:06
Planta da Vale
Operação da Vale Divulgação/Vale

A Vale está com inscrições abertas para o Programa de Estágio Técnico 2026. São mais de 450 vagas para estudantes de cursos técnicos, sendo cerca de 100 oportunidades para o Espírito Santo. As demais estão distribuídas por cidades do Maranhão, Pará, Minas Gerais e Rio de Janeiro.


Para participar, é necessário estar cursando o ensino técnico (no mínimo a partir do 6º mês de curso), ter 18 anos ou mais, possuir disponibilidade para estagiar por pelo menos um ano e residir em uma localidade onde a Vale atua.


A data de formação técnica deve ser até junho de 2028. Entre as opções contempladas estão cursos de Mecânica, Eletromecânica, Eletrotécnica, Automação Industrial, Soldagem, Mecatrônica, Metalurgia, Manutenção Industrial, Desenvolvimento de Sistemas, Mineração, Meio Ambiente, Logística, Transporte Ferroviário, Portos, Segurança do Trabalho, Redes de Computadores, Automação e TI Industrial, entre outros.

Os selecionados receberão bolsa-auxílio de R$ 1.400,00, além de benefícios como assistência médica, seguro de vida, vale-refeição ou refeitório no local, vale-transporte ou transporte fornecido pela empresa, incentivo à atividade física, cesta de Natal, além de suporte pelo Programa Apoiar (que inclui assistência psicológica e orientações financeira e nutricional).


Os interessados podem se inscrever até 10 de setembro pelo site oficial do programa.


O processo seletivo inclui inscrições e testes on-line, entrevistas com o RH e gestores, além de teste psicológico. A previsão é que a admissão ocorra a partir de novembro.

De acordo com a Vale, a iniciativa tem como objetivo atrair, desenvolver e formar profissionais para áreas técnicas essenciais à operação da companhia. A mineradora destacou que, em um momento de transformação da indústria, os estagiários terão contato com uma mineração cada vez mais conectada à automação, à digitalização, ao uso de dados e à inovação.


A proposta é preparar jovens talentos para atuar em funções técnicas e contribuir para a formação da mão de obra do futuro.


“A mineração está se transformando, e as pessoas têm um papel fundamental nessa evolução. Preparar novos profissionais, conectando formação técnica, aprendizado e experiência prática, é parte importante da construção do futuro do setor e da Vale”, afirma a diretora de RH da empresa, Bruna Maffra.

Leia Mais Sobre Oportunidades

Mais de 230 vagas de estágio e aprendizagem abertas no ES

ES tem mais de 6.450 vagas de emprego e estágio nesta segunda-feira (10)

Ambev abre vagas em Programa de Trainee com salário de R$ 9.500

Itaú Unibanco abre programa de trainee com salário acima de R$ 9 mil

Shopee abre Programa de Trainee com foco em estratégia de negócios e liderança

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Empregos (ES) Vale (mineradora) Vale Estágios (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Entidades veem 'ameaça à liberdade de imprensa' em ordem de Moraes contra fonte de jornalista no MA
João Luiz Gomes Jr
Capixaba, João Luiz Gomes Jr representa o Espírito Santo no Pan-Pacífico de Natação
Trânsito "pare e siga" permanecerá no local até sábado (15).
Ponte Fontenelle volta a ter pare e siga para reparo em juntas de dilatação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados