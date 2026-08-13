Vale abre inscrições para estágio técnico com vagas no ES e bolsa de R$ 1.400

A Vale está com inscrições abertas para o Programa de Estágio Técnico 2026. São mais de 450 vagas para estudantes de cursos técnicos, sendo cerca de 100 oportunidades para o Espírito Santo. As demais estão distribuídas por cidades do Maranhão, Pará, Minas Gerais e Rio de Janeiro.





Para participar, é necessário estar cursando o ensino técnico (no mínimo a partir do 6º mês de curso), ter 18 anos ou mais, possuir disponibilidade para estagiar por pelo menos um ano e residir em uma localidade onde a Vale atua.





A data de formação técnica deve ser até junho de 2028. Entre as opções contempladas estão cursos de Mecânica, Eletromecânica, Eletrotécnica, Automação Industrial, Soldagem, Mecatrônica, Metalurgia, Manutenção Industrial, Desenvolvimento de Sistemas, Mineração, Meio Ambiente, Logística, Transporte Ferroviário, Portos, Segurança do Trabalho, Redes de Computadores, Automação e TI Industrial, entre outros.