Vale abre inscrições para estágio técnico com vagas no ES e bolsa de R$ 1.400

A Vale está com inscrições abertas para o Programa de Estágio Técnico 2026. São mais de 450 vagas para estudantes de cursos técnicos, sendo cerca de 100 oportunidades para o Espírito Santo. As demais estão distribuídas por cidades do Maranhão, Pará, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Para participar, é necessário estar cursando o ensino técnico (no mínimo a partir do 6º mês de curso), ter 18 anos ou mais, possuir disponibilidade para estagiar por pelo menos um ano e residir em uma localidade onde a Vale atua.
A data de formação técnica deve ser até junho de 2028. Entre as opções contempladas estão cursos de Mecânica, Eletromecânica, Eletrotécnica, Automação Industrial, Soldagem, Mecatrônica, Metalurgia, Manutenção Industrial, Desenvolvimento de Sistemas, Mineração, Meio Ambiente, Logística, Transporte Ferroviário, Portos, Segurança do Trabalho, Redes de Computadores, Automação e TI Industrial, entre outros.
Os selecionados receberão bolsa-auxílio de R$ 1.400,00, além de benefícios como assistência médica, seguro de vida, vale-refeição ou refeitório no local, vale-transporte ou transporte fornecido pela empresa, incentivo à atividade física, cesta de Natal, além de suporte pelo Programa Apoiar (que inclui assistência psicológica e orientações financeira e nutricional).
Os interessados podem se inscrever até 10 de setembro pelo site oficial do programa.
O processo seletivo inclui inscrições e testes on-line, entrevistas com o RH e gestores, além de teste psicológico. A previsão é que a admissão ocorra a partir de novembro.
De acordo com a Vale, a iniciativa tem como objetivo atrair, desenvolver e formar profissionais para áreas técnicas essenciais à operação da companhia. A mineradora destacou que, em um momento de transformação da indústria, os estagiários terão contato com uma mineração cada vez mais conectada à automação, à digitalização, ao uso de dados e à inovação.
A proposta é preparar jovens talentos para atuar em funções técnicas e contribuir para a formação da mão de obra do futuro.
“A mineração está se transformando, e as pessoas têm um papel fundamental nessa evolução. Preparar novos profissionais, conectando formação técnica, aprendizado e experiência prática, é parte importante da construção do futuro do setor e da Vale”, afirma a diretora de RH da empresa, Bruna Maffra.
Leia Mais Sobre Oportunidades