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Desenrola Brasil

Desenrola: BB renegocia mais de R$ 195 milhões em dívidas no ES

O prazo final para negociar as dívidas foi prorrogado para 31 de agosto. Até o momento, a instituição já realizou quase 12 mil acordos no Estado

Publicado em 17 de Agosto de 2026 às 09:40

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

17 ago 2026 às 09:40

Clientes do Banco do Brasil no Espírito Santo já negociaram mais de R$ 195 milhões em dívidas pelo Desenrola Brasil. Prorrogada até 31 de agosto, a renegociação oferece entre 30% e 90% de desconto nos débitos, com condições de pagamento facilitadas e parcelamento em até 48 meses.

Agência do Banco do Brasil na Praça Pio XII, Centro de Vitória
Quase 12 mil acordos foram realizados pelo Desenrola Brasil com as agências do Banco do Brasil Fernando Madeira

Renegociar as dívidas com o cartão de crédito ou o cheque especial é a principal demanda das famílias capixabas, como aponta o superintendente de Varejo do Banco do Brasil no Espírito Santo, Helton Faria Leite. E esses resultados somam as duas etapas do Desenrola Brasil, com quase 12 mil acordos realizados no Estado, sendo 10 mil nas modalidades Família e Ampliado, além de 151 operações do Desenrola Rural.


“Entre as pessoas físicas, a demanda maior está ligada ao endividamento por produtos rotativos, como cartão de crédito e cheque especial. Para as micro e pequenas empresas, foi mais na reorganização do fluxo de caixa, avaliando os casos em que a empresa estaria pagando juros mais elevados, geralmente impactados pela taxa Selic. E também recebemos produtores rurais, muitas vezes antecipando os vencimentos do Plano Safra”, explica o superintendente.

R$ 303 MILHÕES

Em dívidas renegociadas pelo Banco do Brasil, somente no Espírito Santo

Ele considera, ainda, que a demanda dos clientes no Estado superou as expectativas do Banco do Brasil. E parte dessa procura, mesmo que acima do planejado, veio como pedidos de explicações e orientações, o que também ajudou o banco a oferecer outras soluções para aqueles que não eram atendidos pelos critérios do Desenrola Brasil. Juntos, esses atendimentos passam de R$ 303 milhões em dívidas renegociadas.


“É uma surpresa positiva essa procura. Porque tinha clientes com as contas em dia, mas pagando por taxas de juros mais altas. Com a procura deles, pudemos propor soluções mais adequadas para atender à renda média familiar de cada grupo”, pondera Leite.


Somente no Espírito Santo foram quase 15 mil acordos realizados com clientes com dívidas não enquadradas no Desenrola Brasil, totalizando mais de R$ 108 milhões em renegociações.

Como funciona?

O programa nacional permite a renegociação de dívidas de 90 dias a 2 anos em atraso, desde que contratadas até 31 de janeiro de 2026 e em modalidades como cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal. A prorrogação representa uma nova oportunidade para que clientes regularizem sua situação financeira e recuperem o acesso ao crédito.


São quatro frentes do programa com o Banco do Brasil em atuação: Desenrola Família, voltado à renegociação de dívidas de pessoas físicas; Desenrola Fies, destinado a contratos de financiamento estudantil; Desenrola Empresas, com foco em operações do Pronampe e do Procred; e Desenrola Rural, direcionado às dívidas do agronegócio e da agricultura familiar.


No Espírito Santo, essas quatro frentes das renegociações alcançaram descontos de até 90%. Dos mais de R$ 195 milhões em dívidas renegociadas com o Desenrola Brasil, R$ 5,7 milhões foram pelo Desenrola Rural, beneficiando 125 produtores. Outras quase 1 mil operações foram dentro do Desenrola Fies, com R$ 43 milhões renegociados por quem utilizou o financiamento estudantil; o Desenrola Empresas totalizou mais de R$ 90 milhões em renegociações e beneficiou cerca de 700 empresários capixabas.

Atendimento

Os atendimentos podem ser realizados nas agências bancárias e pelos canais digitais, como o aplicativo do banco. Já a contratação ou adesão, além dos canais digitais e da rede de agências, também pode ser feita via atendimento especializado, conforme a modalidade e a elegibilidade do cliente.


O Banco do Brasil reforça que não solicita senhas, códigos de acesso, dados completos de cartões ou pagamentos antecipados por mensagens, ligações ou redes sociais. E que o contato por WhatsApp é feito, exclusivamente, pelo (61) 4004-0001. Em caso de dúvida, a orientação para o cliente é interromper o contato e procurar diretamente os canais oficiais do Banco do Brasil.

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