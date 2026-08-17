Desenrola: BB renegocia mais de R$ 195 milhões em dívidas no ES

Renegociar as dívidas com o cartão de crédito ou o cheque especial é a principal demanda das famílias capixabas, como aponta o superintendente de Varejo do Banco do Brasil no Espírito Santo, Helton Faria Leite. E esses resultados somam as duas etapas do Desenrola Brasil, com quase 12 mil acordos realizados no Estado, sendo 10 mil nas modalidades Família e Ampliado, além de 151 operações do Desenrola Rural.





“Entre as pessoas físicas, a demanda maior está ligada ao endividamento por produtos rotativos, como cartão de crédito e cheque especial. Para as micro e pequenas empresas, foi mais na reorganização do fluxo de caixa, avaliando os casos em que a empresa estaria pagando juros mais elevados, geralmente impactados pela taxa Selic. E também recebemos produtores rurais, muitas vezes antecipando os vencimentos do Plano Safra”, explica o superintendente.