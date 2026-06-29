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2º lote

Maior lote da história do IR paga restituição a 189 mil no ES nesta terça (30)

Os contribuintes contemplados no Espírito Santo vão receber, juntos, R$ 315,9 milhões, com restituição média de R$ 1.668,40

Publicado em 29 de Junho de 2026 às 15:03

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

29 jun 2026 às 15:03
Imagem Edicase Brasil
Declaração do Imposto de Renda Shutterstock

No maior lote da história da Receita Federal em quantidade de contribuintes contemplados, 189.331 contribuintes do Espírito Santo receberão a restituição do Imposto de Renda nesta terça-feira (30).


O segundo lote de restituição do IR vai pagar no total, aos contemplados capixabas, R$ 315.880.126,31. O valor corresponde a uma restituição média de R$ 1.668,40.


No primeiro lote, foram contemplados 175.256 contribuintes do Espírito Santo.


Em todo o país, serão depositados R$ 16 bilhões em créditos para 9.585.797 contribuintes, sendo considerado o maior da história em quantidade de pessoas contempladas.


Segundo a Receita, com esses dois pagamentos, o órgão caminha para quitar os valores devidos à grande maioria dos declarantes já nos dois primeiros lotes de 2026. Somados, esses pagamentos deverão alcançar cerca de 80% do total estimado de restituições do ano.


Considerando a soma dos dois primeiros lotes deste ano, serão contemplados 18,3 milhões de contribuintes, com um valor total de R$ 32 bilhões em restituições. O volume recorde de pagamentos reforça o esforço do órgão para tornar o processo de restituição cada vez mais rápido, eficiente e abrangente.

Distribuição das restituições no Brasil

O crédito bancário será realizado ao longo do dia 30 de junho. Do total, R$ 4.494.204.020,63 serão destinados a contribuintes com prioridade legal, distribuídos da seguinte forma:


  • Idosos acima de 80 anos: 155.060 restituições
  • Idosos entre 60 e 79 anos: 1.106.923 restituições
  • Pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave: 106.294 restituições
  • Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério: 507.768 restituições


Além disso, 7.709.752 restituições serão destinadas a contribuintes que não possuem prioridade legal, mas receberam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida e/ou optado por receber via Pix. Nesse lote, não foram contemplados contribuintes não prioritários.

Como consultar se sua restituição está disponível?

  • Acesse o site da Receita Federal: www.gov.br/receitafederal
  • Clique em “Meu Imposto de Renda
  • Depois, em “Consultar minha restituição

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