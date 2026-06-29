Maior lote da história do IR paga restituição a 189 mil no ES nesta terça (30)

No maior lote da história da Receita Federal em quantidade de contribuintes contemplados, 189.331 contribuintes do Espírito Santo receberão a restituição do Imposto de Renda nesta terça-feira (30).





O segundo lote de restituição do IR vai pagar no total, aos contemplados capixabas, R$ 315.880.126,31. O valor corresponde a uma restituição média de R$ 1.668,40.









Em todo o país, serão depositados R$ 16 bilhões em créditos para 9.585.797 contribuintes, sendo considerado o maior da história em quantidade de pessoas contempladas.





Segundo a Receita, com esses dois pagamentos, o órgão caminha para quitar os valores devidos à grande maioria dos declarantes já nos dois primeiros lotes de 2026. Somados, esses pagamentos deverão alcançar cerca de 80% do total estimado de restituições do ano.





Considerando a soma dos dois primeiros lotes deste ano, serão contemplados 18,3 milhões de contribuintes, com um valor total de R$ 32 bilhões em restituições. O volume recorde de pagamentos reforça o esforço do órgão para tornar o processo de restituição cada vez mais rápido, eficiente e abrangente.