Maior lote da história do IR paga restituição a 189 mil no ES nesta terça (30)

No maior lote da história da Receita Federal em quantidade de contribuintes contemplados, 189.331 contribuintes do Espírito Santo receberão a restituição do Imposto de Renda nesta terça-feira (30).
O segundo lote de restituição do IR vai pagar no total, aos contemplados capixabas, R$ 315.880.126,31. O valor corresponde a uma restituição média de R$ 1.668,40.
No primeiro lote, foram contemplados 175.256 contribuintes do Espírito Santo.
Em todo o país, serão depositados R$ 16 bilhões em créditos para 9.585.797 contribuintes, sendo considerado o maior da história em quantidade de pessoas contempladas.
Segundo a Receita, com esses dois pagamentos, o órgão caminha para quitar os valores devidos à grande maioria dos declarantes já nos dois primeiros lotes de 2026. Somados, esses pagamentos deverão alcançar cerca de 80% do total estimado de restituições do ano.
Considerando a soma dos dois primeiros lotes deste ano, serão contemplados 18,3 milhões de contribuintes, com um valor total de R$ 32 bilhões em restituições. O volume recorde de pagamentos reforça o esforço do órgão para tornar o processo de restituição cada vez mais rápido, eficiente e abrangente.
Distribuição das restituições no Brasil
O crédito bancário será realizado ao longo do dia 30 de junho. Do total, R$ 4.494.204.020,63 serão destinados a contribuintes com prioridade legal, distribuídos da seguinte forma:
- Idosos acima de 80 anos: 155.060 restituições
- Idosos entre 60 e 79 anos: 1.106.923 restituições
- Pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave: 106.294 restituições
- Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério: 507.768 restituições
Além disso, 7.709.752 restituições serão destinadas a contribuintes que não possuem prioridade legal, mas receberam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida e/ou optado por receber via Pix. Nesse lote, não foram contemplados contribuintes não prioritários.
Como consultar se sua restituição está disponível?
- Acesse o site da Receita Federal: www.gov.br/receitafederal
- Clique em “Meu Imposto de Renda”
- Depois, em “Consultar minha restituição”