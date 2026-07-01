O agronegócio e o desafio da automação

Dizer que o agronegócio é o motor da economia brasileira não é exagero. Trata-se de um setor amplo, que reúne diferentes atividades econômicas de produção, processamento e comercialização de produtos agrícolas e pecuária, englobando agricultura, pecuária, indústrias de alimentos e insumos e serviços. Os números mostram sua força.

Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo (Esalq/USP), o agronegócio foi responsável por 25,13% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional em 2025.





O PIB do setor alcançou R$ 3,2 trilhões, o que representou um aumento de 12,2% em relação ao ano anterior. Além disso, as exportações do segmento somaram US$ 169,2 bilhões, o que correspondeu a 48,5% de todas as exportações brasileiras no ano passado.