AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Romildo Fardin

Artigo de Opinião

É fundador da Doces Fardin
Romildo Fardin

O agronegócio e o desafio da automação

A automação e a digitalização do agronegócio são fundamentais para que o setor se modernize continuamente e siga impulsionando a economia brasileira
Romildo Fardin
É fundador da Doces Fardin

Publicado em 01 de Julho de 2026 às 10:00

Publicado em 

01 jul 2026 às 10:00

Dizer que o agronegócio é o motor da economia brasileira não é exagero. Trata-se de um setor amplo, que reúne diferentes atividades econômicas de produção, processamento e comercialização de produtos agrícolas e pecuária, englobando agricultura, pecuária, indústrias de alimentos e insumos e serviços. Os números mostram sua força.

 

Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo (Esalq/USP), o agronegócio foi responsável por 25,13% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional em 2025. 


O PIB do setor alcançou R$ 3,2 trilhões, o que representou um aumento de 12,2% em relação ao ano anterior. Além disso, as exportações do segmento somaram US$ 169,2 bilhões, o que correspondeu a 48,5% de todas as exportações brasileiras no ano passado.

Veja Também 

Imagem de destaque

Escassez financeira também molda a forma como pensamos

O aumento dos miados em gatos idosos pode estar relacionado a alterações cognitivas, ansiedade, insegurança e busca por atenção (Imagem: Tanya_Terekhina | Shutterstock)

Por que o combate à esporotricose no Espírito Santo é uma urgência que não pode esperar

Torcida capixaba no Centro de Vitória, no terceiro jogo do Brasil

Que diferença faz torcer pelo Brasil?

Não há dúvidas de que os expressivos números são resultados de uma intensa profissionalização e tecnologização. Empresários do setor estão buscando, cada vez mais, soluções para modernizar a produção, o processamento e a comercialização de seus itens, tais como investimentos em pesquisas científicas, aquisição de máquinas e implementação de dispositivos tecnológicos.

 

Essa evolução tecnológica do agronegócio brasileiro é comprovada pelo Índice Agrotech GS1 Brasil 2024/25, um levantamento conduzido pela Associação Brasileira de Automação – GS1 Brasil para mensurar a digitalização e automação no agronegócio nacional. Entre 2019 e 2024, o índice registrou um crescimento de 35%, indo de 0,17 para 0,23 em uma escala de 0 a 1.

 

A pesquisa também apontou os principais entraves para uma maior digitalização do também chamado agrobusiness. São eles: custo elevado de equipamentos, falta de conectividade em regiões rurais, escassez de mão de obra especializada e dificuldade de integração entre sistemas, máquinas e plataformas.

Imagem BBC Brasil
Agronegócio
 Getty Images

Além desses desafios, há também os problemas específicos enfrentados por cada produtor rural. O agronegócio abrange a produção de diferentes produtos, como leite, café, banana, abacaxi, soja e tantos outros alimentos. 


Cada um desses itens necessita de máquinas com características únicas, mas que nem sempre são encontradas ou sequer existem. Muitas vezes, são necessárias adaptações. O produtor rural adquire um maquinário voltado para abacaxi e o adapta para utilizá-lo com a banana, por exemplo. Esse ajuste aumenta os custos e nem sempre cumpre o papel esperado.

 

A automação e a digitalização do agronegócio são fundamentais para que o setor se modernize continuamente e siga impulsionando a economia brasileira, mas é importante que essa tecnologia se torne mais acessível para um número cada vez maior de produtores rurais.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados