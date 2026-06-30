Uma análise sobre a nova "lei do chocolate"

A lei traz definições objetivas sobre o que é cada produto, por exemplo:





• Nibs de cacau: cotilédones limpos da amêndoa de cacau;





• Manteiga de cacau: fração lipídica extraída da massa de cacau;





• Cacau em pó: produto obtido pela pulverização da massa sólida resultante da prensagem da massa de cacau, que contém, no mínimo, 10% de manteiga de cacau, expresso em relação à matéria seca, e, no máximo, 9% de umidade;





• Sólidos totais de cacau: soma da manteiga de cacau e dos sólidos secos desengordurados, obtidos exclusivamente da transformação das amêndoas de cacau limpas, fermentadas, secas e descascadas;





• Chocolate em pó: produto obtido pela mistura de açúcar, de edulcorante ou de outros ingredientes com cacau em pó, que contém, no mínimo, 32% de sólidos totais de cacau;





• Chocolate: produto obtido pela mistura de massa de cacau, de cacau em pó ou de manteiga de cacau com outros ingredientes, que contém, no mínimo, 35% de sólidos totais de cacau, dos quais pelo menos 18% são manteiga de cacau e 14% são isentos de gordura, limitado ao máximo de 5% o total de outras gorduras vegetais autorizadas;





• Chocolate ao leite: produto composto de sólidos de cacau e de outros ingredientes, que contém, no mínimo, 25% de sólidos totais de cacau e 14% de sólidos totais de leite ou de seus derivados;





• Chocolate branco: produto isento de matérias corantes, composto de manteiga de cacau e de outros ingredientes, que contém, no mínimo, 20% de manteiga de cacau e 14% de sólidos totais de leite;





A lei determina expressamente que as cascas, películas, ou quaisquer outros subprodutos da amêndoa, não integram os sólidos totais de cacau.





Outro ponto relevante da nova norma é a obrigatoriedade de informar, de maneira clara e destacada, na parte frontal das embalagens, o percentual de cacau presente no produto.