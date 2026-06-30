Torcedor "veste" Kombi para embalar seu time de coração no ES

O veículo, por si só, já chama a atenção. Uma Kombi modelo Clipper, ano 1994, que está sob os cuidados da família Sgaria, em Venda Nova do Imigrante, há pouco mais de três anos, ganhou roupa nova e estilizada. O automóvel foi totalmente envelopado com as tradicionais listras tricolores em verde, vermelho e branco, ostentando nas portas o gigante e orgulhoso escudo do Brancão Polenteiro, time da cidade.
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“Eu vi na internet algumas kombis personalizadas com as cores de times de São Paulo, daí imaginei uma com o uniforme do nosso querido Rio Branco de Venda Nova. Como faço coleção de kombis, hoje tenho dez, peguei uma e corri atrás”, conta animado o corretor de café Márcio Sgaria, de 52 anos, proprietário da obra de arte automotiva.
O apaixonado torcedor do Brancão Polenteiro diz ainda que a Kombi estilizada com o uniforme do time tem chamado muita atenção por onde passa. Para ele, a customização do xodó da família foi a forma encontrada de blindar o elenco com energias positivas.
A homenagem motorizada surge em um momento de pura superação e redenção para o clube. Após o doloroso rebaixamento no Campeonato Capixaba no início deste ano, o Rio Branco de Venda Nova juntou os cacos, mostrou a força de suas raízes e deu uma verdadeira volta por cima. O resultado? O time é finalista da Copa Espírito Santo!
"O rebaixamento no Capixabão doeu em todos nós, mas o verdadeiro torcedor não abandona o time na dificuldade. A ideia de vestir a Kombi com o nosso uniforme foi justamente para mostrar aos jogadores que Venda Nova está com eles para o que der e vier! Nós caímos, mas levantamos muito mais fortes. A final da Copa ES é o nosso renascimento, e a Kombi já está com o tanque cheio para liderar a carreata do título na quarta-feira, aqui em Venda Nova”, conta Márcio, esbanjando otimismo.
A FINAL DA COPA ES
A final da Copa Espírito Santo, entre Vitória e Rio Branco de Venda Nva, será realizada quarta-feira (1º), às 19h30, no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica. A expectativa dos torcedores do Brancão Polenteiro é de festa nas arquibancadas e, claro, um buzinaço tricolor puxado pela Kombi mais colorida do Estado.
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