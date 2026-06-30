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Coluna Leonel Ximenes

Torcedor "veste" Kombi para embalar seu time de coração no ES

Veículo está pronto para participar da festa da equipe que disputa a final da Copa ES

Publicado em 30 de Junho de 2026 às 11:50

Públicado em 

30 jun 2026 às 11:50
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Márcio Sgaria, proprietário da Kombi estilizada com as cores do Rio Branco-VN
Márcio Sgaria, proprietário da Kombi estilizada com as cores do Rio Branco-VN Divulgação

O veículo, por si só, já chama a atenção. Uma Kombi modelo Clipper, ano 1994, que está sob os cuidados da família Sgaria, em Venda Nova do Imigrante, há pouco mais de três anos, ganhou roupa nova e estilizada. O automóvel foi totalmente envelopado com as tradicionais listras tricolores em verde, vermelho e branco, ostentando nas portas o gigante e orgulhoso escudo do Brancão Polenteiro, time da cidade.


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“Eu vi na internet algumas kombis personalizadas com as cores de times de São Paulo, daí imaginei uma com o uniforme do nosso querido Rio Branco de Venda Nova. Como faço coleção de kombis, hoje tenho dez, peguei uma e corri atrás”, conta animado o corretor de café Márcio Sgaria, de 52 anos, proprietário da obra de arte automotiva.


O apaixonado torcedor do Brancão Polenteiro diz ainda que a Kombi estilizada com o uniforme do time tem chamado muita atenção por onde passa. Para ele, a customização do xodó da família foi a forma encontrada de blindar o elenco com energias positivas.

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A homenagem motorizada surge em um momento de pura superação e redenção para o clube. Após o doloroso rebaixamento no Campeonato Capixaba no início deste ano, o Rio Branco de Venda Nova juntou os cacos, mostrou a força de suas raízes e deu uma verdadeira volta por cima. O resultado? O time é finalista da Copa Espírito Santo!


"O rebaixamento no Capixabão doeu em todos nós, mas o verdadeiro torcedor não abandona o time na dificuldade. A ideia de vestir a Kombi com o nosso uniforme foi justamente para mostrar aos jogadores que Venda Nova está com eles para o que der e vier! Nós caímos, mas levantamos muito mais fortes. A final da Copa ES é o nosso renascimento, e a Kombi já está com o tanque cheio para liderar a carreata do título na quarta-feira, aqui em Venda Nova”, conta Márcio, esbanjando otimismo. 


A FINAL DA COPA ES

A final da Copa Espírito Santo, entre Vitória e Rio Branco de Venda Nva, será realizada quarta-feira (1º), às 19h30, no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica. A expectativa dos torcedores do Brancão Polenteiro é de festa nas arquibancadas e, claro, um buzinaço tricolor puxado pela Kombi mais colorida do Estado.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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