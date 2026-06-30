Torcedor "veste" Kombi para embalar seu time de coração no ES

O veículo, por si só, já chama a atenção. Uma Kombi modelo Clipper, ano 1994, que está sob os cuidados da família Sgaria, em Venda Nova do Imigrante, há pouco mais de três anos, ganhou roupa nova e estilizada. O automóvel foi totalmente envelopado com as tradicionais listras tricolores em verde, vermelho e branco, ostentando nas portas o gigante e orgulhoso escudo do Brancão Polenteiro, time da cidade.





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“Eu vi na internet algumas kombis personalizadas com as cores de times de São Paulo, daí imaginei uma com o uniforme do nosso querido Rio Branco de Venda Nova. Como faço coleção de kombis, hoje tenho dez, peguei uma e corri atrás”, conta animado o corretor de café Márcio Sgaria, de 52 anos, proprietário da obra de arte automotiva.





O apaixonado torcedor do Brancão Polenteiro diz ainda que a Kombi estilizada com o uniforme do time tem chamado muita atenção por onde passa. Para ele, a customização do xodó da família foi a forma encontrada de blindar o elenco com energias positivas.