Nos pênaltis, Vitória vence Vilavelhense e vai à final da Copa ES

Maior campeão da Copa Espírito Santo, o Vitória vai mais uma vez decidir o título. Na noite desta terça-feira, no jogo de volta das semifinais, o Alvianil empatou em 0 a 0 com o Vilavelhense, no estádio Salvador Costa. Como havia empatado na ida, em 2 a 2, a disputa da vaga foi para as cobranças de pênaltis e o time de Bento Ferreira avançou com uma vitória por 4 a 3.





Na final, o Vitória vai enfrentar o Rio Branco VN. O time de Venda Nova do Imigrante eliminou o Porto Vitória com uma vitória em casa, por 1 a 0, e um empate em 3 a 3, no Kleber Andrade.





O título da Copa Espírito Santo 2026 será decidido em jogo único. Em decorrência da participação do Vitória-ES na Série D, a partida decisiva será realizada no dia 01 de julho, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O futuro campeão da Copa ES garante vaga para a Série D do Brasileirão 2027 e o vice vai jogar a Copa Verde.





O jogo





O Vilavelhense começou melhor, quenado criou duas chances. Depois só deu Vitória-ES. Mesmo atuando com um time misto, para poupar parte do elenco para o confronto do mata-mata da Série D, o Alvianil dominou a posse de bola, as ações ofensivas, mas não conseguiu levar perigo ao gol defendido pelo goleiro Lucão.





Assim como no primeiro tempo, na etapa final foi o Vila quem teve a iniciativa do jogo, obrigando o goleiro Lucão, do Vitória, a fazer três boas defesas. Após as entradas de três titulares, o Alvianil passou a controlar as ações e chegou até a balançar as redes, mas teve o seu gol anulado. Com o empate no tempo normal, a disputa da vaga foi para os pênaltis.





Nas penalidades, o Vilavelhense começou na frente e chegou a abrir 2 a 0. Mas, o goleiro Lucão brilhou e garantiu a classificação do Vitória, que contou com gols de Canário, Maranhão, Araújo e Gustavo Tonoli. Tony cobrou para fora. Do lado do Vila, converteram Rhamon Mexicano, Amorim e Jarles Baiano. O goleiro alvianil defendeu as cobranças de Andrade e Makelele.