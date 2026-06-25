África do Sul faz jogo da vida, bate a Coreia e avança pela 1ª vez na Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A África do Sul garantiu classificação ao mata-mata da Copa do Mundo pela primeira vez em sua história ao vencer a Coreia do Sul por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (25), no estádio BBVA Bancomer, em Monterrey (MEX). Com o resultado, a equipe sul-africana chegou aos quatro pontos e vai enfrentar o Canadá, uma das anfitriãs do Mundial, na segunda fase do torneio.









Como fica o Grupo A? O México avançou na liderança da chave, enquanto a África do Sul terminou na segunda colocação e assegurou vaga direta na próxima fase. Já a Coreia do Sul ficou em terceiro lugar e ainda mantém chances de classificação como uma das melhores terceiras colocadas.





Maseko garantiu a classificação histórica dos sul-africanos. Aos 17 minutos do segundo tempo, ele recebeu bom passe de Mofokeng na área, girou sobre a marcação e bateu de canhota no cantinho para vencer o goleiro da Coreia do Sul.





Com a segunda posição do Grupo A, a África do Sul vai enfrentar o Canadá, no próximo dia 28 de junho, pela segunda fase da Copa do Mundo. Já a Coreia do Sul aguarda a definição dos demais grupos para saber se avançará como uma das melhores terceiras colocadas.





A Coreia do Sul iniciou o jogo com uma chance de perigo logo no primeiro lance, indicando que lutaria pela vaga. Após cobrança de escanteio pela esquerda, Kim Min-jae surgiu livre na primeira trave e cabeceou para o gol. A bola explodiu em um companheiro que estava em cima da linha.





A África do Sul, no entanto, ativou o modo "jogo da vida" após o susto e passou a dominar a partida. Aos 9 minutos, Mofokeng aproveitou uma sobra na meia-lua e soltou uma bomba. A bola desviou na defesa sul-coreana e saiu pela linha de fundo.





Maseko começou a acumular chances perdidas aos 18. Appollis puxou rápido contra-ataque pelo meio, acionou Mofokeng, que lançou para o atacante pela direita da área. Maseko bateu forte, mas Lee Gi-hyuk apareceu de carrinho para bloquear a finalização.





Aos 38, Maseko recebeu belo lançamento de Mofokeng ainda no campo de ataque, arrancou em direção à área e soltou uma bomba por cima do gol.





O gol do alívio do atacante sul-africano veio aos 17 minutos do segundo tempo. Maseko recebeu bom passe de Mofokeng na área, girou sobre a marcação sul-coreana e finalizou forte de canhota para vencer o goleiro e carimbar a classificação da África do Sul.





ÁFRICA DO SUL

Ronwen Williams; Aubrey Modiba, Mbekezeli Mbokazi, Khuliso Mudau e Ime Okon; Thalente Mbatha, Sphephelo Sithole e Oswin Appollis (Tshepang Moremi); Relebohile Mofokeng (Jayden Adams), Thapelo Maseko (Iqraam Rayners) e Evidence Makgopa.T.: Henri Bross.





COREIA DO SUL

Kim Seunggyu; Lee Hanbeom, Kim Minjae (Park Jinseob) e Lee Taeseok (Castrop Jens); Seol Youngwoo, Lee Gihyuk, Hwang Inbeom, Paik Seungho (Kim Jingyu), Hwang Heechan (Son Heungmin) e Lee Kangin; Oh Hyeongyu (Cho Guesung).T.: Myung-Bo Hong.





Local: BBVA Bancomer, em Monterrey (MEX)

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Juan Pablo Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)

VAR: Juan Lara (CHI)

Cartões Amarelos: Aubrey Modiba (África do Sul) e Cho Guesung (Coreia do Sul)Cartões Vermelhos: Nenhum

Gol: Maseko (ZAF - 18 do 2ºT)