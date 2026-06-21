Rio Branco VN empata com Porto Vitória e garante vaga na final da Copa ES

Pela primeira vez em sua história, o Rio Branco VN é finalista da Copa Espírito Santo. No jogo de volta das semifinais, disputado na tarde deste sábado, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, o time de Venda Nova do Imigrante empatou em 3 a 3 com o Porto Vitória. Como havia vencido na ida, por 1 a 0, o Brancão Polenteiro garantiu a vaga para decisão.





Na final da Copa Espírito Santo, o Rio Branco VN vai encarar o vencedor do confronto entre Vitória-ES e Vilavelhense. No jogo de ida, empate em 2 a 2. A partida de volta acontece na próxima terça-feira, no Salvador Costa.





O título da Copa Espírito Santo 2026 será disputado em jogo único, que acontece no próximo sábado, às 15h, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Quem vencer a partida garante a taça e a vaga para jogar a Série D do Brasileirão no ano que vem. Em caso de empate, a decisão será nas cobranças de pênaltis. O vice-campeão vai representar o Espírito Santo na Copa Verde ou na Copa Sul-Sudeste.





O jogo





Logo aos oito minutos, o Rio Branco VN abriu o placar em um contra-ataque que terminou no gol de Emerson Mineiro. Aos 42, em um lance muito parecido, o mesmo Emerson Mineiro ampliou ainda mais a vantagem do time de Venda Nova. Antes do intervalo, o Rio Branco fez o terceiro gol, em um novo contra-ataque, desta vez concluído pelo volante Gil Mineiro.





No segundo tempo, o Porto Vitória reagiu. Aos 16 minutos, Marcudinho fez o primeiro do Verdão. O time seguiu tentando correr atrás do prejuízo e chegou ao segundo gol aos 34, em pênalti cobrado pelo lateral Thalysson. O empate veio aos 41, em uma finalização de Luiz Henrique da entrada da área, que contou com a colaboração do goleiro Waldson. Nos minutos finais, o Rio Branco VN segurou o placar e garantiu a classificação.