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Futebol Capixaba

Rio Branco VN empata com Porto Vitória e garante vaga na final da Copa ES

Jogo de volta das semifinais no Kleber Andrade teve seis gols

Publicado em 20 de Junho de 2026 às 21:22

Sidney Magno Novo

Sidney Magno Novo

Publicado em 

20 jun 2026 às 21:22
Porto Vitória x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Henrique Montovanelli/FES

Pela primeira vez em sua história, o Rio Branco VN é finalista da Copa Espírito Santo. No jogo de volta das semifinais, disputado na tarde deste sábado, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, o time de Venda Nova do Imigrante empatou em 3 a 3 com o Porto Vitória. Como havia vencido na ida, por 1 a 0, o Brancão Polenteiro garantiu a vaga para decisão.


Na final da Copa Espírito Santo, o Rio Branco VN vai encarar o vencedor do confronto entre Vitória-ES e Vilavelhense. No jogo de ida, empate em 2 a 2. A partida de volta acontece na próxima terça-feira, no Salvador Costa.


O título da Copa Espírito Santo 2026 será disputado em jogo único, que acontece no próximo sábado, às 15h, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Quem vencer a partida garante a taça e a vaga para jogar a Série D do Brasileirão no ano que vem. Em caso de empate, a decisão será nas cobranças de pênaltis. O vice-campeão vai representar o Espírito Santo na Copa Verde ou na Copa Sul-Sudeste.


O jogo


Logo aos oito minutos, o Rio Branco VN abriu o placar em um contra-ataque que terminou no gol de Emerson Mineiro. Aos 42, em um lance muito parecido, o mesmo Emerson Mineiro ampliou ainda mais a vantagem do time de Venda Nova. Antes do intervalo, o Rio Branco fez o terceiro gol, em um novo contra-ataque, desta vez concluído pelo volante Gil Mineiro.


No segundo tempo, o Porto Vitória reagiu. Aos 16 minutos, Marcudinho fez o primeiro do Verdão. O time seguiu tentando correr atrás do prejuízo e chegou ao segundo gol aos 34, em pênalti cobrado pelo lateral Thalysson. O empate veio aos 41, em uma finalização de Luiz Henrique da entrada da área, que contou com a colaboração do goleiro Waldson. Nos minutos finais, o Rio Branco VN segurou o placar e garantiu a classificação.

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