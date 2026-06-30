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Seleção Francesa

Contra Suécia, Mbappé pode quebrar recorde de Ronaldo e Leônidas na Copa

Atacante pode se isolar como o maior artilheiro de mata-matas de Copa do Mundo

Publicado em 30 de Junho de 2026 às 13:22

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 jun 2026 às 13:22
Mbappé, atacante da França
Mbappé, atacante da França Simon Morcel / FFF

Se balançar as redes contra a Suécia nesta terça-feira (30), Kylian Mbappé, atacante da seleção francesa, pode se isolar como o maior artilheiro de mata-matas de Copa do Mundo.

Atualmente, o francês divide recorde de oito gols com dois brasileiros: Ronaldo e Leônidas da Silva.


Ronaldo balançou as redes em jogos decisivos em três Copas. Em 1998, ele marcou contra o Chile (2), pelas oitavas, e contra a Holanda, na semi; em 2002, deixou a marca contra a Bélgica, nas oitavas, contra a Turquia, na semi, e contra a Alemanha (2), na decisão; em 2006, ele anotou um tento contra Gana, nas oitavas.


Leônidas da Silva é dono da melhor média, tendo feito seus gols em cinco jogos, em duas Copas. Em 1934, ele marcou nas oitavas de final, contra a Espanha; em 1938, ele anotou contra a Polônia (3), nas oitavas; contra a Tchecoslováquia (2), nas quartas (foram dois jogos); e contra a Suécia (2), na disputa do terceiro lugar.


Mbappé tem seus oito gols distribuídos em duas Copas, em oito jogos. Em 2018, ele marcou contra a Argentina (2), nas oitavas; e contra a Croácia, na final; em 2022, ele anotou contra a Polônia (2), nas oitavas; e contra a Argentina (3), na decisão.


Além do recorde de gols em mata-mata, Mbappé busca a artilharia geral das Copas. O francês já marcou 16 vezes, e é o segundo do ranking, atrás apenas de Messi, que tem 19.

França e Suécia entram em campo às 18h (de Brasília). O duelo pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo é no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA).

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