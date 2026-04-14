As obras viárias que vão alterar o trânsito na Serra a partir de junho

Obras em Colina de Laranjeiras, na Serra Crédito: Daniel Deamorim/Secom/PMS

Motoristas que trafegam pela Serra devem ficar atentos às mudanças no trânsito a partir de junho. A prefeitura deu inicio a uma série de intervenções viárias em pontos estratégicos da cidade, com impacto nas avenidas Mestre Álvaro e Eldes Scherrer Souza, duas das principais vias do município.

De acordo com a secretária de Obras, Izabela Roriz, as ações fazem parte de um conjunto de melhorias para aumentar a capacidade de circulação de veículos e reduzir gargalos.

Na Avenida Mestre Álvaro, antiga BR 101, as obras já estão em andamento e devem ser concluídas em até 60 dias. Entre as intervenções está a criação de um novo acesso à região de Colina de Laranjeiras, na altura da Rua Barão do Rio Branco. A medida busca retirar parte do fluxo de veículos de um dos pontos mais críticos da região, próximo ao retorno em frente ao bairro José de Anchieta, onde há grande concentração de carros em horários de pico.

“Ali se concentram veículos que seguem para Vitória, retornam para Laranjeiras, Colina de Laranjeiras e José de Anchieta. Então a gente está tirando o fluxo de quem quer ir para Colina de Laranjeiras desse trevo e fazendo um novo acesso”, explicou a secretária.

Além disso, a prefeitura também está ampliando a capacidade de escoamento no retorno utilizado por motoristas que seguem em direção à Avenida Eldes Scherrer Souza.

Apesar das obras, a administração afirma que, neste momento, não há impactos significativos no trânsito. Isso porque os trabalhos estão sendo realizados no canteiro central, com ampliação das pistas existentes.

Após a conclusão das intervenções na Avenida Mestre Álvaro, prevista para junho, a prefeitura dará início a uma nova etapa de obras na Avenida Eldes Scherrer Souza.

No local, será criada uma faixa adicional no sentido Rotatória do Ó, na região de Colina de Laranjeiras. A expectativa é aumentar em cerca de 33% a capacidade de fluxo de veículos na via.

As obras na Eldes Scherrer devem durar aproximadamente 60 dias a partir de junho, com conclusão estimada para agosto.

Segundo a secretária, as intervenções foram planejadas de forma integrada para evitar transtornos maiores aos motoristas.

“A gente optou por concluir primeiro a Mestre Álvaro, porque as vias são interligadas. Assim, conseguimos minimizar impactos e garantir mais fluidez no trânsito”, disse.