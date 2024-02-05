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60 ou 80 km/h: entenda limite de velocidade na Rodovia das Paneleiras

Radares passaram a multar, nesta segunda (5), quem exceder o limite da via; saiba onde ficam os aparelhos e a velocidade máxima em cada trecho

Publicado em 05 de Fevereiro de 2024 às 18:24

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

05 fev 2024 às 18:24
Há quem ainda confunda a Rodovia das Paneleiras, que ganhou esse nome em 2021, e ainda chame a ES-020 pela forma antiga: "Reta do Aeroporto". Esse erro até dá para perdoar. O que não dá para confundir é o limite de velocidade da via, que tem trechos de 60Km/h e de 80Km/h. Segundo anunciado pelo governo do Estado, a partir desta segunda-feira (5), quem ultrapassar o limite nos pontos de fiscalização eletrônica será multado.
Apesar da confusão com o nome, é necessário saber que a Rodovia das Paneleiras não envolve só o trecho que passa em frente à antiga entrada do aeroporto de Vitória. Saindo da Capital e indo em direção à Serra, ainda há a parte entre o Viaduto de Carapina e o Viaduto do Contorno. Nesse trecho, é onde estão os radares de fiscalização.
>> VEJA TAMBÉM: Radares na Rodovia das Paneleiras voltam a multar no próximo dia 5
"Os equipamentos de fiscalização eletrônica têm o objetivo de garantir mais segurança aos motoristas e pedestres e vão permitir ao órgão executivo de trânsito ou rodoviário a descrição exata a respeito do que ocorreu na Rodovia, por meio de imagens e geração de dados que contribuem para o controle e planejamento viário", diz comunicado divulgado pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES)
Primeiramente, é preciso reforçar que não houve alterações nos limites de velocidade depois da conclusão das obras do Viaduto de Carapina. "O DER-ES informa que a Rodovia das Paneleiras contempla a antiga 'reta do aeroporto' que era, e continua sendo, 80km/h e o trecho em frente ao Vitória Apart Hospital que era, e continua, sendo 60km/h", informou o departamento à reportagem.
60 ou 80 km/h: entenda limite de velocidade na Rodovia das Paneleiras
Para ficar claro onde a velocidade deve começar a ser reduzida, vamos dividir a Rodovia das Paneleiras em duas (veja no infográfico acima). Primeiro, o trecho que fica totalmente no município da Serra, começando um pouco antes do Viaduto de Carapina e indo até o Viaduto do Contorno, levando em conta um trajeto no sentido Vitória à Serra. Nessa parte, o limite de velocidade é de 60Km/h e há quatro radares em funcionamento (dois em cada sentido). No outro trecho, onde era a antiga Reta do Aeroporto, o limite é de 80km/h e não há radares instalados.
Veja, abaixo, mais informações e uma galeria com imagens da localização dos pontos de fiscalização instalados na Rodovia da Paneleiras.

Radares Rodovia das Paneleiras

Correção

05/02/2024 - 7:56
A Rodovia das Paneleiras ganhou esse nome em 2021 e não em 2019, como havia sido publicado anteriormente.

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