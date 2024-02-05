60 ou 80 km/h: entenda limite de velocidade na Rodovia das Paneleiras

Primeiramente, é preciso reforçar que não houve alterações nos limites de velocidade depois da conclusão das obras do Viaduto de Carapina. "O DER-ES informa que a Rodovia das Paneleiras contempla a antiga 'reta do aeroporto' que era, e continua sendo, 80km/h e o trecho em frente ao Vitória Apart Hospital que era, e continua, sendo 60km/h", informou o departamento à reportagem.

Para ficar claro onde a velocidade deve começar a ser reduzida, vamos dividir a Rodovia das Paneleiras em duas (veja no infográfico acima). Primeiro, o trecho que fica totalmente no município da Serra, começando um pouco antes do Viaduto de Carapina e indo até o Viaduto do Contorno, levando em conta um trajeto no sentido Vitória à Serra. Nessa parte, o limite de velocidade é de 60Km/h e há quatro radares em funcionamento (dois em cada sentido). No outro trecho, onde era a antiga Reta do Aeroporto, o limite é de 80km/h e não há radares instalados.