'Ter tempo de descanso foi fundamental', diz primeiro lugar geral na Ufes

Maria Eduarda Cornachini foi aprovada na Ufes, mas optou por cursar Medicina na USP Crédito: Madan/Divulgação

Além da rotina de estudos, ter um momento diário dedicado ao descanso foi fundamental para que a capixaba Maria Eduarda Cornachini, de 19 anos, conquistasse o primeiro lugar geral da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)

“Foi o meu segundo ano fazendo o Enem para valer. 2023 foi o segundo ano de cursinho também. Mas, antes (em 2022), ainda fazia o ensino médio no Ifes, de manhã, em Vitória, e fazia o Madan (curso preparatório) de tarde. Acho que isso prejudicou um pouco porque eu tinha pouco tempo para estudar sozinha, sem professor, que é algo muito importante também. Eu ficava muito cansada”, conta Maria Eduarda.

A jovem explica que, tentou uma classificação para estudar Medicina, em 2023. Entretanto, não teve sorte. Não foi aprovada em nenhuma instituição no primeiro semestre e, no segundo, conseguiu uma colocação em uma universidade do interior do Paraná, que ela considerou “muito longe de casa”.

"Antes, eu estudava das 7h às 21h, e não funcionou. Em 2023 (sem o ensino médio), consegui reduzir. Consegui dormir mais, descansar, fazer exercício físico, ter mais qualidade de vida, que são coisas essenciais quando se está falando em aprovação no vestibular" Maria Eduarda Cornachini - Primeiro lugar geral na Ufes em 2024

Maria Eduarda optou por estudar menos tempo e descansar mais durante a preparação para o Enem Crédito: Madan/Divulgação

Além de ter conquistado uma classificação de destaque na Ufes, Maria Eduarda foi selecionada para os cursos de Medicina da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e da Universidade de São Paulo (USP), sendo que esta última foi a faculdade escolhida pela estudante para cursar o ensino superior.

“Já estou em São Paulo neste momento. Já fiz a matrícula on-line na USP. As aulas começam no dia 26, e agora estamos na loucura de olhar apartamento, olhar materiais e todo o resto. Até cogitei (prestar vestibular para Medicina na Ufes), mas quando vi meu nome na USP, sabia que não tinha como eu não ir. Era o meu sonho”, afirma.