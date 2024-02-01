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Educação

Inscrições no Prouni são prorrogadas até sexta (2) após atraso no Sisu

Programa oferece 406.428 bolsas, sendo 308.977 integrais (100%) e 97.451 parciais (50%) em faculdades particulares
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 fev 2024 às 09:05

Publicado em 01 de Fevereiro de 2024 às 09:05

SÃO PAULO - O prazo para os interessados em participar do processo seletivo do primeiro semestre de 2024 do Prouni (Programa Universidade para Todos) fazerem sua inscrição será ampliado em um dia. As inscrições vão terminar às 23h59 (horário de Brasília) desta sexta-feira (2) pelo Portal Único de Acesso do MEC.
O programa do Ministério da Educação concede bolsas em universidades particulares.
Inscrição para o Prouni, programa universidade para todos
Inscrição para o Prouni, programa universidade para todos Crédito: Shutterstock
Segundo a Agência Brasil, são oferecidas 406.428 bolsas, sendo 308.977 integrais (100%) e 97.451 parciais (50%), distribuídas em 15.482  cursos, de 1.028  instituições participantes.   
Para se inscrever de forma gratuita, o participante precisa ter cadastro  no login único do  governo federal e criar uma conta no gov.br. Os resultados estarão disponíveis  em 6 de fevereiro (primeira chamada) e 27 de fevereiro (segunda chamada). 
Para participar do Prouni, é preciso ter realizado pelo menos uma das duas últimas edições do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média nas notas das cinco provas do exame.

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O estudante também não pode ter tirado zero na prova de redação do Enem, nem ter participado do exame na condição de treineiro.
Na manhã de quarta-feira (31), o ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que a pasta estudava prorrogar em um dia o prazo de inscrições para o Prouni por causa do atraso na divulgação dos resultados de 2024 do Sisu (Sistema de Seleção Unificada), liberados durante a tarde.
A divulgação da primeira lista de aprovados nas universidades federais do país estava programada para terça (30), mas foi adiada em razão de problemas técnicos no sistema, segundo a pasta.
Apesar de darem acesso a universidades diferentes, as inscrições no Sisu e no Prouni estão interligadas. De acordo com o MEC, o candidato inscrito no Sisu pode se inscrever no Prouni. Porém, caso seja selecionado por ambos, tem que optar por um dos dois programas.

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