Sisu 2024: saiba quem são os primeiros colocados na Ufes

Campus da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), em Goiabeiras Crédito: Vitor Jubini

A estudante Maria Eduarda Cornachini, de 19 anos, conquistou o primeiro lugar geral da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Ela prestou vestibular para o bacharelado de Engenharia de Computação, do campus de Vitória, um dos cursos da instituição com nota de corte mais elevadas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024, tendo alcançado a 863,18 pontos na seleção.

O resultado oficial foi divulgado na noite de quarta-feira (31), após inconsistências no sistema do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Neste ano, foram ofertadas 5.026 vagas na Ufes, por meio do Sisu. Confira os oito primeiros colocados gerais:

Na Ufes, os aprovados devem solicitar matrícula até domingo, dia 4 de fevereiro. O prazo teve início na quinta-feira (1).

Segundo o Ministério da Educação (MEC), "neste ano, as instituições participantes poderão utilizar a lista de espera durante todo o ano para preencher as vagas não ocupadas na chamada regular. O candidato que não for selecionado na chamada regular poderá manifestar interesse em participar da lista de espera até 7 de fevereiro, pelo Portal Único de Acesso. "