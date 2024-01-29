Radares na Rodovia das Paneleiras voltam a multar no próximo dia 5

Os quatro equipamentos estão instalados próximo ao Hospital Vitória Apart e em uma área onde também estão clínicas médicas, supermercados e escolas.

“No ano passado, o governo do Estado entregou essa grande obra de mobilidade urbana, que é o Complexo Viário de Carapina e, agora, após estudos e análises da nossa equipe, instalamos esses equipamentos para garantir mais segurança aos usuários, tanto motoristas quanto pedestres”, destacou o diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas.