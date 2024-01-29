Radares na Rodovia das Paneleiras voltam a multar no próximo dia 5

Retirados durante o período de obras, quatro radares de velocidade foram reinstalados na Rodovia das Paneleiras, que liga Vitória
a Serra
. Por enquanto, os aparelhos estão funcionando em caráter educativo, mas já têm data para começar a operar para valer. A partir da próxima segunda-feira, dia 5 de fevereiro, o motorista que ultrapassar a velocidade máxima permitida de 60 km/h na via, nos pontos onde há fiscalização eletrônica, será multado, conforme informou o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES)
nesta segunda-feira (29).
Os quatro equipamentos estão instalados próximo ao Hospital Vitória Apart e em uma área onde também estão clínicas médicas, supermercados e escolas.
“No ano passado, o governo do Estado entregou essa grande obra de mobilidade urbana, que é o Complexo Viário de Carapina e, agora, após estudos e análises da nossa equipe, instalamos esses equipamentos para garantir mais segurança aos usuários, tanto motoristas quanto pedestres”, destacou o diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas.