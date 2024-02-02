Asfalto sem faixas chama atenção, mas Vitória promete pintura quando tempo firmar

Quem mora em Vitória ou passa pela cidade diariamente notou que, nos últimos meses, algumas das principais vias da Capital tiveram o asfalto recapeado. O problemas é que muitas ruas e avenidas, depois da obra de recuperação, não receberam a pintura de sinalização horizontal. Na Avenida Dante Michelini, em Jardim Camburi, por exemplo, é possível observar um longo trecho com pistas novas, mas sem sinalização completa das faixas de rolamento e de pedestres.
A mesma situação é verificada em pontos da Avenida Maruípe. Na ponta que liga a via à Reta da Penha, não há identificação das faixas, no trecho que passa por bairros como Andorinhas e Itararé.
Em Jardim da Penha, ocorre o mesmo problema. A Avenida Anísio Fernandes Coelho acumula trechos sem identificação na pista, o que coloca motoristas, motociclistas e pedestres em risco.
Victor Hulle, motorista de aplicativo, reclama da demora na demarcação das pistas. "Colocaram o asfalto novo e ficou quase um mês sem sinalização na Avenida Maruípe. E ainda faltam alguns pontos. Não vi nenhuma explicação da prefeitura em relação a isso, o que deixa uma sensação de desleixo", frisa.
"Já presenciei, algumas vezes carros, quase se colidindo, já que alguns motoristas se confundem e acabam ocupando mais de uma faixa, o que atrapalha, e muito, o fluxo do trânsito, causando ainda mais engarrafamento e até mesmo confusões entre os motoristas", completa Victor.
Na primeira semana de dezembro de 2023, o repórter-fotográfico de A Gazeta Ricardo Medeiros registrou a falta de sinalização nas vias citadas acima. Já no início de fevereiro de 2024 — cerca de dois meses depois —, a situação é a mesma na maioria das avenidas.
Imagens de 2023 mostram falta de sinalização em vias de Vitória
O que explica a falta de pintura?
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Secretaria de Obras de Vitória (Semob), responsável pela manutenção das vias, alegou que o motivo da falta de pintura está ligado às chuvas na Capital.
“Na verdade, existe um plano voltado para isso. O ideal seria a pintura cerca de três dias depois do recapeamento, mas, por conta das chuvas constantes, as pistas estão muito úmidas. Desta forma, a pintura, que teria que durar um ano, acabaria em meses”, explica o secretário Gustavo Perin.
Em relação à segurança nas vias, Gustavo afirma que a Semob tem ciência da urgência da realização da sinalização horizontal de trânsito. “Pedimos um pouco de paciência. Vamos chegar com a pintura logo mais. Pedimos compreensão da população. Temos todos os contratos em pleno funcionamento para que a gente possa executar tudo logo para a cidade”, afirma o secretário.
Segundo a Semob, caso o tempo se mantenha firme em Vitória no decorrer da primeira semana de fevereiro, todas as pinturas serão concluídas nos próximos dias.
Asfalto sem faixas chama atenção, mas Vitória promete pintura quando tempo firmar