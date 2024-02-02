Asfalto sem faixas chama atenção, mas Vitória promete pintura quando tempo firmar

Avenida Maruípe, em Vitória, sem faixa contínua Crédito: Ricardo Medeiros

Quem mora em Vitória ou passa pela cidade diariamente notou que, nos últimos meses, algumas das principais vias da Capital tiveram o asfalto recapeado. O problemas é que muitas ruas e avenidas, depois da obra de recuperação, não receberam a pintura de sinalização horizontal. Na Avenida Dante Michelini , em Jardim Camburi , por exemplo, é possível observar um longo trecho com pistas novas, mas sem sinalização completa das faixas de rolamento e de pedestres.

A mesma situação é verificada em pontos da Avenida Maruípe. Na ponta que liga a via à Reta da Penha, não há identificação das faixas, no trecho que passa por bairros como Andorinhas e Itararé.

Em Jardim da Penha, ocorre o mesmo problema. A Avenida Anísio Fernandes Coelho acumula trechos sem identificação na pista, o que coloca motoristas, motociclistas e pedestres em risco.

Victor Hulle, motorista de aplicativo, reclama da demora na demarcação das pistas. "Colocaram o asfalto novo e ficou quase um mês sem sinalização na Avenida Maruípe. E ainda faltam alguns pontos. Não vi nenhuma explicação da prefeitura em relação a isso, o que deixa uma sensação de desleixo", frisa.

"Já presenciei, algumas vezes carros, quase se colidindo, já que alguns motoristas se confundem e acabam ocupando mais de uma faixa, o que atrapalha, e muito, o fluxo do trânsito, causando ainda mais engarrafamento e até mesmo confusões entre os motoristas", completa Victor.

Na primeira semana de dezembro de 2023, o repórter-fotográfico de A Gazeta Ricardo Medeiros registrou a falta de sinalização nas vias citadas acima. Já no início de fevereiro de 2024 — cerca de dois meses depois —, a situação é a mesma na maioria das avenidas.

Imagens de 2023 mostram falta de sinalização em vias de Vitória

O que explica a falta de pintura?

Avenida Dante Michelini, em Jardim Camburi, sem faixa contínua, em 1º de fevereiro de 2024 Crédito: Ricardo Medeiros

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Secretaria de Obras de Vitória (Semob), responsável pela manutenção das vias, alegou que o motivo da falta de pintura está ligado às chuvas na Capital.

“Na verdade, existe um plano voltado para isso. O ideal seria a pintura cerca de três dias depois do recapeamento, mas, por conta das chuvas constantes, as pistas estão muito úmidas. Desta forma, a pintura, que teria que durar um ano, acabaria em meses”, explica o secretário Gustavo Perin.

Em relação à segurança nas vias, Gustavo afirma que a Semob tem ciência da urgência da realização da sinalização horizontal de trânsito. “Pedimos um pouco de paciência. Vamos chegar com a pintura logo mais. Pedimos compreensão da população. Temos todos os contratos em pleno funcionamento para que a gente possa executar tudo logo para a cidade”, afirma o secretário.

Segundo a Semob, caso o tempo se mantenha firme em Vitória no decorrer da primeira semana de fevereiro, todas as pinturas serão concluídas nos próximos dias.