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Lama e caos

Campo minado? Os incontáveis buracos no acesso a Vale Encantado em Vila Velha

Prefeitura prometeu investimento de mais de R$ 6 milhões para recuperar a principal avenida do bairro

Publicado em 01 de Fevereiro de 2024 às 09:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2024 às 09:01
Avenida esburacada em Vale Encantado, em Vila Velha
Avenida esburacada em Vale Encantado, em Vila Velha Crédito: Samy Ferreira
Os moradores do bairro Vale Encantado, em Vila Velha, têm sofrido com buracos e lama na principal via de acesso à comunidade, a Avenida São Gabriel da Palha, usada para quem vai para a região de Itaparica, Cobilândia, Rio Marinho e bairros de Cariacica.
Uma equipe da TV Gazeta esteve na região na noite desta quarta-feira (31) e constatou a dificuldade dos motoristas ao passar entre os buracos, o barro, e uma pequena camada de asfalto que restou na avenida. Nem calçada existe no local, dificultando também a vida dos pedestres. 
Além de complicar o trânsito, as crateras na avenida têm provocado acidentes. "Teve um dia que vim, tinha chovido assim, andei um pouquinho depressa e bati o carro, estragou o amortecedor e gastei mais de R$ 1,5 mil para consertar", relata o aposentado Faustino de Souza. 
"O meu carro caiu no buraco, tive um prejuízo danado por conta do carro, o amortecedor", conta a empresária Carolina Gama. 
Situação parecida com a vivida pela servidora pública Lais Tardin. "Estava saindo para trabalhar, passando pelo mesmo caminho que sempre passo e bati no buraco. Isso me causou uma revolta muito grande. É revoltante ver o estado dessa via", desabafa. 

Avenida esburacada em Vale Encantado, em Vila Velha

Os moradores relataram que a situação piorou com as fortes chuvas registradas nos últimos dias, mas que a via está danificada há muito tempo. 
Procurada pela TV Gazeta, a Prefeitura de Vila Velha informou que a obra de melhoria no trecho já foi licitada, terá custo de R$ 6,4 milhões e será anunciada em breve. 

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