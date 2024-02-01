Campo minado? Os incontáveis buracos no acesso a Vale Encantado em Vila Velha

Avenida esburacada em Vale Encantado, em Vila Velha Crédito: Samy Ferreira

Os moradores do bairro Vale Encantado, em Vila Velha , têm sofrido com buracos e lama na principal via de acesso à comunidade, a Avenida São Gabriel da Palha, usada para quem vai para a região de Itaparica, Cobilândia, Rio Marinho e bairros de Cariacica.

Uma equipe da TV Gazeta esteve na região na noite desta quarta-feira (31) e constatou a dificuldade dos motoristas ao passar entre os buracos, o barro, e uma pequena camada de asfalto que restou na avenida. Nem calçada existe no local, dificultando também a vida dos pedestres.

Além de complicar o trânsito, as crateras na avenida têm provocado acidentes. "Teve um dia que vim, tinha chovido assim, andei um pouquinho depressa e bati o carro, estragou o amortecedor e gastei mais de R$ 1,5 mil para consertar", relata o aposentado Faustino de Souza.

"O meu carro caiu no buraco, tive um prejuízo danado por conta do carro, o amortecedor", conta a empresária Carolina Gama.

Situação parecida com a vivida pela servidora pública Lais Tardin. "Estava saindo para trabalhar, passando pelo mesmo caminho que sempre passo e bati no buraco. Isso me causou uma revolta muito grande. É revoltante ver o estado dessa via", desabafa.

Avenida esburacada em Vale Encantado, em Vila Velha

Os moradores relataram que a situação piorou com as fortes chuvas registradas nos últimos dias , mas que a via está danificada há muito tempo.