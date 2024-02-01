O secretário de obras da Prefeitura de Vitória, Gustavo Perin, informou que o desabamento não irá impactar o prazo ou custo da obra. Ainda segundo o secretário da administração municipal, cerca de 30 metros da estrutura caíram. A área fazia parte de uma arquibancada inundada que tinha, no total, 60 metros. A obra inteira tem mais de 1,6 quilômetro.

Alguns moradores relataram ao repórter fotográfico Vitor Jubini no local do acidente que alguns trabalhadores caíram na água, mas não houve feridos. No entanto, o secretário da PMV informou à reportagem da TV Gazeta que não recebeu relatos de quedas de homens na Baía de Vitória.

Your browser does not support the audio element. Obra de píer desaba e trabalhadores caem na Baía de Vitória

O que disse a prefeitura?

De acordo com informações da Prefeitura, durante a penúltima concretagem dos decks da orla da Grande São Pedro, um trecho de forma metálica utilizado para preenchimento com concreto se desprendeu. No local está sendo construída uma arquibancada alagável. É um trecho com aproximadamente 30 metros de extensão e inclinação até próximo da lâmina d’água.

O executivo da capital, por meio da Secretaria Municipal de Obras, disse que já notificou a empresa e abriu procedimento para apurar o ocorrido. "Felizmente não houve vítimas e não há impacto sobre as demais estruturas. Os serviços de recuperação do trecho vão se estender por três dias, caso não chova", informou.

A Secretaria acrescentou, também, que já foram concretados 1.080 metros lineares de píer e arquibancadas alagáveis, de um total de 1.160 metros, faltando apenas 80 metros para a conclusão das concretagens. O investimento na obra é de R$ 96.033.385,96 e contempla a reurbanização da orla dos bairros São Pedro e Ilha das Caieiras, totalizando 1,16 km

"Neste trecho estão em construção estacionamento, paisagismo, passeio contínuo com calçada, ciclovia, deques, arquibancadas alagáveis, rampas e cinco atracadouros. A área será beneficiada ainda com a construção do Centro de Pescado, anexo do Museu do Pescador, praça do Caboré, queimadores de mariscos, área de manutenção de barcos, praça da quadra, e Rua Viva, implantada na Rua Felicidade Correa dos Santos. O objetivo é recuperar esta região de Vitória com a requalificação de espaços públicos por meio do desenho urbano da orla com calçadas, ciclovias, píeres, atracadouros, jardins, mobiliário urbano, implantação e reforma de equipamentos públicos, bem como de ações de melhoria da mobilidade urbana da região e o fomento das atividades econômicas", diz a nota da prefeitura.