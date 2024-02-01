Sobrinho tenta matar tio e primo a tiros em distrito de Alegre

O carro da vítima foi atingido por pelo menos um disparo Crédito: Polícia Militar

Um homem de 32 anos atirou contra o tio, de 58 anos, e o filho dele, de 21 anos, na localidade de Nova Jerusalém, zona rural de Celina, distrito de Alegre , na Região do Caparaó. O crime aconteceu na manhã de quarta-feira (31) e o suspeito não foi localizado pela Polícia Militar.

A vítima de 58 anos contou que quando o sobrinho se deparou com ele e o filho na roça, sacou uma arma e começou a atirar na direção dos dois. Um dos disparos acertou o braço e outro atingiu o veículo. Para se defender, ele deu golpes de madeira no suspeito, que fugiu em direção a uma mata próxima.

Seis viaturas da Polícia Militar realizaram buscas pela região, inclusive a pé em algumas áreas, porém o atirador não localizado.

A vítima foi encaminhada ao pronto atendimento do município, liberado e encaminhado à Delegacia Regional de Alegre para prestar esclarecimentos sobre o caso.