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Na zona rural

Sobrinho tenta matar tio e primo a tiros em distrito de Alegre

A dupla tentativa de homicídio aconteceu na manhã de quarta-feira (31) e o suspeito não foi localizado pela Polícia Militar

Publicado em 01 de Fevereiro de 2024 às 12:59

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

01 fev 2024 às 12:59
O carro da vítima foi atingido por pelo menos um disparo Crédito: Polícia Militar
Um homem de 32 anos atirou contra o tio, de 58 anos, e o filho dele, de 21 anos, na localidade de Nova Jerusalém, zona rural de Celina, distrito de Alegre, na Região do Caparaó. O crime aconteceu na manhã de quarta-feira (31) e o suspeito não foi localizado pela Polícia Militar.
A vítima de 58 anos contou que quando o sobrinho se deparou com ele e o filho na roça, sacou uma arma e começou a atirar na direção dos dois. Um dos disparos acertou o braço e outro atingiu o veículo. Para se defender, ele deu golpes de madeira no suspeito, que fugiu em direção a uma mata próxima.
Seis viaturas da Polícia Militar realizaram buscas pela região, inclusive a pé em algumas áreas, porém o atirador não localizado.
A vítima foi encaminhada ao pronto atendimento do município, liberado e encaminhado à Delegacia Regional de Alegre para prestar esclarecimentos sobre o caso.
A Polícia Civil disse que segue sob investigação e até o momento nenhum suspeito foi detido. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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